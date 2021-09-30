Фінляндія перетнула позначку у 70% вакцинованих серед дорослих і підлітків

У Фінляндії частка повністю вакцинованих від коронавірусу досягла 70,2% серед дорослих і підлітків від 12 років - категорій, серед яких дозволені щеплення від Covid-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Частка вакцинованих принаймні однією дозою у цій групі досягла 84%.

В уряді встановили як маркер для скасування всіх коронавірусних обмежень охоплення вакцинацією 80% населення віком від 12 років, і сподіваються, що цієї мети можливо досягнути до кінця жовтня.

Інститут громадського здоров’я (THL) вже пом’якшив рекомендацію щодо маскового режиму. Фактично використання маски залишається "на власний розсуд" і рекомендоване у місцях підвищеного ризику, як громадський транспорт та інші закриті простори зі значним скупченням людей.

У той же час, регіональні органи влади можуть додатково встановлювати свої рекомендації, так само як роботодавці або організатори масових заходів.

Також анонсували пом’якшення карантинних обмежень у ресторанах і барах - з 1 жовтня вони можуть працювати на годину довше, до 1 години ночі, а також скасовується заборона на караоке і танці. У регіонах з кращою епідемічною ситуацією скасовують усі обмеження на час роботи.