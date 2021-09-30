Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Молдові для щеплення від COVID надаватимуть оплачувані вихідні

Четвер, 30 вересня 2021, 21:53

У Молдові працевлаштовані громадяни зможуть взяти два оплачуваних вихідних дні, щоб вакцинуватися від коронавірусу.

Про це повідомила прем'єр-міністр Молдови Наталя Гаврилиця на засіданні уряду 30 вересня, передає "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"Ми приймемо кілька заходів, щоб підтримати вакцинацію. Йдеться про рішення субсидіювати з держбюджету дводенний вихідний для тих, хто зробив щеплення від COVID-19. Це рішення спонукає роботодавців просувати вакцинацію в своїх колективах ", - сказала Гаврилиця.

За останніми даними МОЗ, в Молдові повністю вакцинували проти коронавірусу 781 515 осіб.

В даний час повний курс вакцинації пройшли всього 22,5% населення Молдови.

Прем'єрка зажадала від підлеглих активізувати перевірки і забезпечити дотримання санітарних заходів.

Звернулася вона і до роботодавців: "Переконайтеся, що ваші підприємства не обслуговують клієнтів, які не носять масок і що їх надягають всі ваші співробітники. Я звертаюся до менеджерів магазинів, заправних станцій, банківських установ, офісів. Ми не можемо постійно всіх перевіряти."

"Українська правда" у Threads

Теми: Молдовакоронавірусвакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Молдова
500 днів вторгнення РФ: Санду подякувала українцям за мир у Молдові
"Зерновий коридор" змістився на дунайські порти, перевізники чекають на тарифи від Молдови
Чоловік, який застрелив двох людей в аеропорту Молдови, помер у лікарні
Останні новини
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
Усі новини...
Реклама: