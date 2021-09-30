У Молдові для щеплення від COVID надаватимуть оплачувані вихідні

У Молдові працевлаштовані громадяни зможуть взяти два оплачуваних вихідних дні, щоб вакцинуватися від коронавірусу.

Про це повідомила прем'єр-міністр Молдови Наталя Гаврилиця на засіданні уряду 30 вересня, передає "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"Ми приймемо кілька заходів, щоб підтримати вакцинацію. Йдеться про рішення субсидіювати з держбюджету дводенний вихідний для тих, хто зробив щеплення від COVID-19. Це рішення спонукає роботодавців просувати вакцинацію в своїх колективах ", - сказала Гаврилиця.

За останніми даними МОЗ, в Молдові повністю вакцинували проти коронавірусу 781 515 осіб.

В даний час повний курс вакцинації пройшли всього 22,5% населення Молдови.

Прем'єрка зажадала від підлеглих активізувати перевірки і забезпечити дотримання санітарних заходів.

Звернулася вона і до роботодавців: "Переконайтеся, що ваші підприємства не обслуговують клієнтів, які не носять масок і що їх надягають всі ваші співробітники. Я звертаюся до менеджерів магазинів, заправних станцій, банківських установ, офісів. Ми не можемо постійно всіх перевіряти."