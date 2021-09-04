COVID-19: Найбільше нових хворих у США, Індії та Британії

За добу 2 вересня у світі зафіксували 663 107 випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 182 593 випадки, в Індії – 42 346, в Британії – 42 076.

В Ірані виявили 27 621 хворого, а в Бразилії – 25 348.

Україна з 2 693 випадками на 39 місці у світі між Грецією та Нідерландами. У Європі Україна на 10 місці.

9 827 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 34 місці у світі і на 7 в Європі.

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Нагадаємо: 2 вересня в Україні зафіксували 2693 нові випадки COVID-19. Госпіталізовано 826 осіб; летальних випадків– 45; одужали 1 112 осіб.