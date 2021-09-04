Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

COVID в Україні: більше 2600 нових випадків, 44 летальних

Субота, 4 вересня 2021, 08:20
фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 3 вересня в Україні зафіксовано 2 614 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 824 особи, 44 хворих померли, одужало 1 447 осіб.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих – 196 дітей і 46 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.

За добу протестовано методом ПЛР – 25 637 осіб, методом ІФА – 7 979 осіб, експрес-тестами – 23 234 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 296 155 осіб; одужало – 2 212 313 осіб; летальних випадків – 53 966; проведено ПЛР-тестувань – 12 081 160.

Що передувало: За добу 2 вересня в Україні зафіксували 2693 нових випадків COVID-19, було госпіталізовано 826 осіб; летальних випадків– 45; одужали 1 112 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кулеба не виключає нових угод зі США щодо зброї на додачу до Javelin

Бізнесмени виділяють гроші на відновлення Костелу, можна долучитися – Ткаченко

Українець став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади

На Київщині горіло 10 тисяч шин

Монастирський назвав основну версію пожежі в костелі

У Кабулі від "святкової" стрільби талібів загинули 17 людей – ЗМІ

Усі новини...
коронавірус
COVID-19: Найбільше нових хворих у США, Індії та Британії
Одна з областей стрімко наближається до "помаранчевої" зони карантину
МОЗ назвало області, де найбільше і найменше випадків зараження штамом "дельта"
Останні новини
17:46
Катар анонсував відкриття аеропорту в Кабулі для цивільних рейсів
17:38
Війна на сході: найманці РФ поранили українського бійця
17:24
У "Нафтогазі" назвали ціну газу, який ТКЕ постачатимуть населенню в опалювальний сезон
17:10
Кулеба не виключає нових угод зі США щодо зброї на додачу до Javelin
16:51
Викрадення людей у Криму: правозахисники оприлюднили термінову заяву
16:09
У Німеччині прозвітували про 61% повністю щеплених від коронавірусу
16:04
Бізнесмени виділять по мільйону на постраждалий від вогню Костел
15:52
Зеленський про затримання в Криму: РФ реагує на "Кримську платформу"
15:47
КШЕ: звинувачений за привласнення 71 млн голова "ДПЗКУ" продовжує виконувати обов'язки
15:37
Бізнесмени виділяють гроші на відновлення Костелу, можна долучитися – Ткаченко
Усі новини...