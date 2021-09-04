COVID в Україні: більше 2600 нових випадків, 44 летальних

За добу 3 вересня в Україні зафіксовано 2 614 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 824 особи, 44 хворих померли, одужало 1 447 осіб.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих – 196 дітей і 46 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.

За добу протестовано методом ПЛР – 25 637 осіб, методом ІФА – 7 979 осіб, експрес-тестами – 23 234 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 296 155 осіб; одужало – 2 212 313 осіб; летальних випадків – 53 966; проведено ПЛР-тестувань – 12 081 160.

Що передувало: За добу 2 вересня в Україні зафіксували 2693 нових випадків COVID-19, було госпіталізовано 826 осіб; летальних випадків– 45; одужали 1 112 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП