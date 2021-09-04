Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID в Україні: більше 2600 нових випадків, 44 летальних

Субота, 4 вересня 2021, 08:20
COVID в Україні: більше 2600 нових випадків, 44 летальних
фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 3 вересня в Україні зафіксовано 2 614 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 824 особи, 44 хворих померли, одужало 1 447 осіб.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих – 196 дітей і 46 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.

За добу протестовано методом ПЛР – 25 637 осіб, методом ІФА – 7 979 осіб, експрес-тестами – 23 234 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 296 155 осіб; одужало – 2 212 313 осіб; летальних випадків – 53 966; проведено ПЛР-тестувань – 12 081 160.

Що передувало: За добу 2 вересня в Україні зафіксували 2693 нових випадків COVID-19, було госпіталізовано 826 осіб; летальних випадків– 45; одужали 1 112 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
Усі новини...
Реклама: