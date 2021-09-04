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В Україну йдуть заморозки – ДСНС

Субота, 4 вересня 2021, 09:07
В Україну йдуть заморозки – ДСНС

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про заморозки на поверхні ґрунту в Україні 6-7 вересня.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Вночі 6-7 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, 8 вересня у східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Також ДСНС попереджає, що 4-6 вересня в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо: У суботу 4 вересня синоптики прогнозують місцями невеликі дощі, вночі у південній, вдень у північній частині без опадів; температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 15°; вдень 13-18°, у східних областях 16-21°, у південній частині 20-25°.

5 вересня без опадів, лише вдень у північно-східних областях місцями невеликий дощ; температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°; на Закарпатті та півдні країни вночі 7-12°, вдень 16-21°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

На Київщині 4-5 вересня опади не очікуються, лише у суботу вночі ймовірний невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4 вересня 7-12°, 5 вересня 3-8°; вдень 13-18°.

Українська правда

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Теми: погода
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