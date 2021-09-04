Війна на сході: найманці РФ поранили українського бійця

У суботу, 4 вересня, гібридні війська Росії на сході України обстріляли позиції Об’єднаних сил, внаслідок чого один український військовий зазнав поранення.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Повідомляється, що у напрямку Старогнатівки (село у Бойківському районі Донецької області) російські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї. В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення.

У штабі додали, що воїн перебуває в лікарні, його стан – тяжкий.

Дослівно: "Про факт порушення з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм".