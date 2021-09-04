Війна на сході: найманці РФ поранили українського бійця
Субота, 4 вересня 2021, 17:38
У суботу, 4 вересня, гібридні війська Росії на сході України обстріляли позиції Об’єднаних сил, внаслідок чого один український військовий зазнав поранення.
Джерело: вечірнє зведення штабу ООС
Деталі: Повідомляється, що у напрямку Старогнатівки (село у Бойківському районі Донецької області) російські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї. В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення.
У штабі додали, що воїн перебуває в лікарні, його стан – тяжкий.
Дослівно: "Про факт порушення з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм".
Українська правда