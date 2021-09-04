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"Талібан" відклав оголошення складу нового уряду в Афганістані

Субота, 4 вересня 2021, 23:42
Талібан відклав оголошення складу нового уряду в Афганістані
Фото: The Times of India

Таліби, які захопили контроль над Афганістаном, відтермінували формування нового уряду на наступний тиждень.

Джерело: речник "Талібану" Забігулла Муджахід, якого цитує The Times Of India

Пряма мова: "Оголошення про новий уряд та склад кабінету міністрів буде наступного тижня".

Деталі: Очікувалося, що склад уряду оголосять до 4 вересня, але тепер дату знову перенесли.

Повідомляється, що затримка пов'язана з намаганнями "Талібану" залучити до керівництва країною велику кількість прийнятних для заходу особистостей, оскільки кабінет міністрів з лише одних талібів точно не буде сприйнятий міжнародним співтовариством.

За даними The Times Of India, уряд, ймовірно, очолить один із лідерів руху – мулла Абдул Гані Барадар.

Нагадаємо:

У столиці Афганістану бойовики угруповання "Талібан" 4 вересня розігнали жіночу демонстрацію, застосувавши сльозогінний газ проти людей, які виступають за права жінок.

"Українська правда" в Threads

Теми: АфганістанТалібан
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