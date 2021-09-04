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Таліби сльозогінним газом розігнали марш жінок в Кабулі

Субота, 4 вересня 2021, 20:11
Фото Gandhara

У столиці Афганістану бойовики угруповання "Талібан" розігнали жіночу демонстрацію, застосувавши сльозогінний газ проти людей, які виступають за права жінок.

Джерело: Gandhara (підрозділ Радіо Свобода), Associated Press

Деталі: Хода відбувалася в суботу вдень, воно почалася мирно.

Учасниці маршу поклали квіти до меморіалу, присвяченому військовим, які загинули в боротьбі з талібами. Потім учасниці акції попрямували до президентського палацу.

Коли жінки підійшли до палацу, їм перегородили шлях озброєні бойовики. Одна з учасниць ходи розповіла журналістам, що таліби відкрили вогонь в повітря і застосували сльозогінний газ.

Після розпилення сльозогінного газу і пострілів мітингувальники розбіглися. Повідомляється про щонайменше одну травмовану учасницю маршу.

Журналіст Tolo News повідомив, що активістка Наргес Садат була побита талібами в суботу під час демонстрації в Кабулі. Він опублікував відповідне відео.

Нагадаємо:

  • Інформаційні агентства повідомили в суботу, що не менше 17 осіб було вбито в ході стрільби в Кабулі на честь "святкування" того, що бойовики "Талібану" захопили провінцію Панджшер - останню, яка чинила спротив талібам в Афганістані.

Теми: Афганістанправа людинимітинги


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