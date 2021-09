Таліби сльозогінним газом розігнали марш жінок в Кабулі

У столиці Афганістану бойовики угруповання "Талібан" розігнали жіночу демонстрацію, застосувавши сльозогінний газ проти людей, які виступають за права жінок.

Джерело: Gandhara (підрозділ Радіо Свобода), Associated Press

Деталі: Хода відбувалася в суботу вдень, воно почалася мирно.

Учасниці маршу поклали квіти до меморіалу, присвяченому військовим, які загинули в боротьбі з талібами. Потім учасниці акції попрямували до президентського палацу.

Коли жінки підійшли до палацу, їм перегородили шлях озброєні бойовики. Одна з учасниць ходи розповіла журналістам, що таліби відкрили вогонь в повітря і застосували сльозогінний газ.

#Taliban forcefully stopping women from protest in #Kabul . #Afghanistan pic.twitter.com/nA2C32pvp9

Після розпилення сльозогінного газу і пострілів мітингувальники розбіглися. Повідомляється про щонайменше одну травмовану учасницю маршу.

Журналіст Tolo News повідомив, що активістка Наргес Садат була побита талібами в суботу під час демонстрації в Кабулі. Він опублікував відповідне відео.

Narges Sadat, was beaten by the Taliban during a demonstration in Kabul today.#Afghanishtan #AfghanWomen #Taliban #HumanRights #women #WomensRights #EU pic.twitter.com/8x2880rnSe