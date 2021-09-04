Таліби сльозогінним газом розігнали марш жінок в Кабулі
У столиці Афганістану бойовики угруповання "Талібан" розігнали жіночу демонстрацію, застосувавши сльозогінний газ проти людей, які виступають за права жінок.
Джерело: Gandhara (підрозділ Радіо Свобода), Associated Press
Деталі: Хода відбувалася в суботу вдень, воно почалася мирно.
Учасниці маршу поклали квіти до меморіалу, присвяченому військовим, які загинули в боротьбі з талібами. Потім учасниці акції попрямували до президентського палацу.
Коли жінки підійшли до палацу, їм перегородили шлях озброєні бойовики. Одна з учасниць ходи розповіла журналістам, що таліби відкрили вогонь в повітря і застосували сльозогінний газ.
#Taliban forcefully stopping women from protest in #Kabul.#Afghanistan pic.twitter.com/nA2C32pvp9— Hizbullah Khan (@HizbkKhan) September 4, 2021
Після розпилення сльозогінного газу і пострілів мітингувальники розбіглися. Повідомляється про щонайменше одну травмовану учасницю маршу.
Журналіст Tolo News повідомив, що активістка Наргес Садат була побита талібами в суботу під час демонстрації в Кабулі. Він опублікував відповідне відео.
Narges Sadat, was beaten by the Taliban during a demonstration in Kabul today.#Afghanishtan #AfghanWomen #Taliban #HumanRights #women #WomensRights #EU pic.twitter.com/8x2880rnSe— Saber perzad (@saberperzad) September 4, 2021
Нагадаємо:
- Інформаційні агентства повідомили в суботу, що не менше 17 осіб було вбито в ході стрільби в Кабулі на честь "святкування" того, що бойовики "Талібану" захопили провінцію Панджшер - останню, яка чинила спротив талібам в Афганістані.