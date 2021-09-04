Відбір ЧС-2022. Збірна України грає у бойову нічию з Францією

Збірна України у 5 турі відбору до ЧС-2022 завершила унічию матч з Францією. Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Джерело: трансляція матчу, що пройшов у суботу, 4 вересня, у Києві на НСК "Олімпійський"

Деталі: Перший тайм був за українцями і за моментами, і за рахунком. Ударів у площину воріт майже не було в обох команд, але синьо-жовтим вдалася кінцівка першої половини гри.

На 34-й хвилини українці створюють перший момент. Після розіграшу кутового Андрій Ярмоленко пробиває в один дотик і Уго Льоріс його удар парирує, а на добивання Ілля Забарний з метрів шести б'є вище воріт. За кілька хвилин ще один розіграш стандарту від українців і після удару Ярмоленка головою м'яча забирає Льоріс.

Відповідь французів була не менш небезпечною. Антоні Марсьяль вибіг сам на сам з Андрієм П`ятовим, але не зумів переграти воротаря збірної України. На 45-й хвилині збірна України виходить вперед. Микола Шапаренко пробиває у верхній кут воріт збірної Франції з метрів 20-ти - 1:0.

Старт заключної 45-хвилинки збірна України розпочала вкрай невдало. На 50-й хвилині Франція зрівнює рахунок у матчі. Марсьяль з кількох метрів розстріляв ворота П`ятова, який піймав м`яча вже за лінією воріт - 1:1.

В атаці у другому таймі синьо-жовті вже нічого не створили. Було пару ударів, але повз ворота. Франція більше атакувала і були ближчою до забитого м'яча. На 76-й хвилині щастить збірній Україні. Після удару Муса Діабі м'яч полетів у штангу воріт української команди. Ще був удар Рабьо з яким впорався П`ятов.

Після 5 турів у відборі до ЧС-2022. Збірна України з п'ятьма очками посідає третю позицію. Франція очолює групу з 9 пунктами. Фінляндія посідає другу позицію з 5 балами, але має ще дві гри в запасі. Боснія та Герцеговина (3 гри) та Казахстан (4 гри) мають по два очка.