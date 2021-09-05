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Командувач ЗСУ прокоментував "пісню про Путіна" на репетиції параду: Вони сказали правду

Неділя, 5 вересня 2021, 03:00
Валерій Залужний (Фото: ОК "Північ")

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний назвав правдивою пісню-кричалку "Путін — х***о", яку на репетиції військового параду на Хрещатику вигукували військові.

Джерело: інтерв’ю Залужного Яніні Соколовій, "Громадське"

Пряма мова: "Скажімо так: з одного боку, я сам батько двох дітей і мені не хотілося б, щоб це відбивалося в такому колі загалом. Це з етичної точки зору, тобто моралі, щодо дітей і жінок. Але, власне, вони сказали від душі, вони сказали правду. Честь їм і хвала".

Деталі: Також головнокомандувач сказав, що не проти проїхатися на танку Красною площею і Арбатом. "Але акуратно, бо це пам’ятник", — уточнив він.

Передісторія: Українські військові на двох репетиціях параду до Дня Незалежності заспівали відому фанатську кричалку про президента РФ Володимира Путіна.

Відео виконання швидко поширилось в мережі. Російські пропагандистські телеканали не оминули це увагою та навіть показали шматок відео на національному телебаченні, проте без звуку. Загалом, виконання пісні викликало сильне обурення в російських пропагандистів.

Нагадаємо: Валерій Залужний став головнокомандувачем ЗСУ в липні 2021 року, замінивши на цій посаді Руслана Хомчака. До того Залужний командував оперативним командуванням "Північ".

Теми: ПутінЗбройні сили


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