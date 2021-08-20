Військові на репетиції параду вдруге "передали привіт" Путіну

Українські військові на репетиції параду до Дня Незалежності вдруге нагадали відому фанатську кричалку про президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: нардеп Олексій Гончаренко у Facebook

Деталі: Водночас, як видно із відео, "привітання" Путіну не є офіційною частиною військового параду.

Під час першої репетиції параду 18 серпня одна із коробок заспівала відому пісню про Путіна. Відео виконання швидко поширилось в мережі. Російські пропагандистські телеканали не оминули це увагою та навіть показали шматок відео на національному телебаченні, проте без звуку. Загалом, виконання пісні викликало сильне обурення в російських пропагандистів.