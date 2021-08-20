Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Військові на репетиції параду вдруге "передали привіт" Путіну

П'ятниця, 20 серпня 2021, 17:51
Фото: ЕРА

Українські військові на репетиції параду до Дня Незалежності вдруге нагадали відому фанатську кричалку про президента РФ Володимира Путіна. 

Джерело: нардеп Олексій Гончаренко у Facebook

Деталі: Водночас, як видно із відео, "привітання" Путіну не є офіційною частиною військового параду. 

Під час першої репетиції параду 18 серпня одна із коробок заспівала відому пісню про Путіна. Відео виконання швидко поширилось в мережі. Російські пропагандистські телеканали не оминули це увагою та навіть показали шматок відео на національному телебаченні, проте без звуку. Загалом, виконання пісні викликало сильне обурення в російських пропагандистів. 

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Сайт “Страни” перестав відкриватися

Делегацію США на Кримській платформі очолить міністерка енергетики

На хабарі в $90 тисяч піймали члена Комісії із азартних ігор

Кабмін обрав голову БЕБ

Переплутали КМДА з Мінкультом – Кличко про рішення РНБО по садибі Барбана

Байден замінить свого представника на саміті Кримської платформи

Усі новини...
Останні новини
04:50
Росія внесла в санкційний список Кулебу та Данілова
03:56
Рівень вирубки лісу в бразильській Амазонії — найвищий за десятиліття
02:59
США запровадили санкції проти “Північного потоку-2”
02:00
Сайт “Страни” перестав відкриватися
01:25
ЗМІ: Сайти “Талібану” позникали з Інтернету
00:25
Делегацію США на Кримській платформі очолить міністерка енергетики
23:43
Ткаченко радить Кличку спрямувати удари по екскаваторах, що руйнують Київ 
23:04
На хабарі в $90 тисяч піймали члена Комісії із азартних ігор
22:25
ФотоПатріарх Варфоломій прибув до України
22:01
Новини економіки: Ахметов продав телеком-оператора, "Сбєрбанк" зобов'язали змінити назву
Усі новини...