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Військові на репетиції параду вдруге "передали привіт" Путіну

П'ятниця, 20 серпня 2021, 17:51
Військові на репетиції параду вдруге передали привіт Путіну
Фото: ЕРА

Українські військові на репетиції параду до Дня Незалежності вдруге нагадали відому фанатську кричалку про президента РФ Володимира Путіна. 

Джерело: нардеп Олексій Гончаренко у Facebook

Деталі: Водночас, як видно із відео, "привітання" Путіну не є офіційною частиною військового параду. 

Під час першої репетиції параду 18 серпня одна із коробок заспівала відому пісню про Путіна. Відео виконання швидко поширилось в мережі. Російські пропагандистські телеканали не оминули це увагою та навіть показали шматок відео на національному телебаченні, проте без звуку. Загалом, виконання пісні викликало сильне обурення в російських пропагандистів. 

Українська правда

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