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Коронавірус: ще 1,3 тисячі заражень, найбільше – на Харківщині

Неділя, 5 вересня 2021, 08:16
Коронавірус: ще 1,3 тисячі заражень, найбільше – на Харківщині

У суботу, 4 вересня, в Україні виявили 1379 нових випадків Covid, 17 людей померли від вірусу.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Серед 1379 заражених 102 дитини. Також захворіли 28 медпрацівників.

За минулу добу було госпіталізовано 899 осіб, летальних випадків – 17.

Протягом суботи найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (144), м. Київ (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.

Водночас одужало 407 осіб.

Нагадаємо:

  • Протягом 4 вересня від коронавірусу у світі померли 7 725 людей.
  • У п'ятницю, 3 вересня, в Україні було зафіксовано 2 614 нових випадків COVID, госпіталізовано 824 особи, 44 хворих померли.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: коронавірус
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