Підсумки Паралімпіади-2020: Україна здобула 98 нагород і увійшла в топ-10

Змагальна програма літньої Паралімпіади-2020 завершена, в останній день змагань, 5 вересня, були розіграні медалі в п'яти видах спорту, які підсумували вигляд медального заліку та сформували топ-10 країн, серед яких і Україна.

Джерело: Суспільне

Деталі: Усього за дванадцять днів у Токіо були розіграні 539 комплектів нагород, на подіум підіймалися спортсмени з 86 різних країн світу. Це не рекордна кількість розіграних медалей (у Сіднеї було 550 комплектів нагород), але рекордна кількість країн, що завершили Паралімпіаду з медалями.

Збірна України за час виступів у Токіо здобула 98 медалей – 24 золоті, 47 срібних та 37 бронзових. Українці виступали в п'ятнадцяти видах спорту, в десяти з них змогли здобути нагороди.

Наймедальнішим для України стало плавання – 43 медалі (14+18+11), а на другому місці легка атлетика – 24 (6+15+3). Водночас у стрільбі українці розділили перше місце з Китаєм за кількістю медалей – шість.

За загальною кількістю нагород Україна замкнула топ-5 та показала свій другий найкращий результат за час виступів на Паралімпіадах. А у медальному заліку Україна закінчила виступ на шостому місці – попереду Китай, Велика Британія, США, ПКР та Нідерланди.

Медальний залік Паралімпіади-2020 (топ-10) виглядає так:

Китай - 96 "золото" + 60 "срібло" + 51 "бронза" (207) Велика Британія - 41+38+45 (124) США - 37+36+31 (104) ПКР - 36+33+49 (118) Нідерланди - 25+17+17 (59) Україна - 24+47+37 (98) Бразилія - 20+20+30 (72) Австралія - 21+29+30 (80) Італія - 14+29+36 (69) Азербайджан - 14+1+4 (19)

Для збірної України - це друга найрезультативніша Паралімпіада за кількістю медалей, але уперше з 2004 року синьо-жовта збірна випала з топ-4 медального заліку. Востаннє саме на шостому місці українці фінішували в Афінах у 2004 році.

У Токіо-2020 Україна встановила рекорд за срібними медалями та повторила результат Пекіна й Афін за кількістю золотих нагород. 23 українські атлети здобули більше однієї нагороди за час Ігор у Токіо. Лідерами за кількістю здобутих медалей стали плавці, а Максим Крипак отримав звання найтитулованішого спортсмена цих Ігор.

Максим Крипак (плавання) - 7 медалей (5+1+1)

Андрій Трусов (плавання) - 6 медалей (2+3+1)

Єлизавета Мерешко (плавання) - 5 медалей (2+2+1)

Денис Остапченко (плавання) - 3 медалі (1+1+1)