Зустріч Зеленського та Путіна: Кремль ухиляється від обговорення окупації Криму

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін підтвердив готовність зустрітися з президентом України Зеленським, але тему окупованого Криму на цій зустрічі Росія обговорювати відмовляється.

Джерело: Пєсков, якого цитує видання РІА Новини

Деталі: За словами прес-секретаря Путіна, Крим "не може бути" пунктом порядку денного переговорів.

Пєсков сказав, що Путін чітко підтвердив готовність зустрічатися з Зеленським, оскільки відносини двох країн "треба виправляти", але додав, що "політичної волі з Києва не видно" (мова про те, що офіційний Київ не збирається замовчувати тему окупації Криму при зустрічі двох президентів - УП).

Пряма мова: "Просунутися у питанні можливої ​​зустрічі поки не вдається".

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