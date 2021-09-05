Зустріч Зеленського та Путіна: Кремль ухиляється від обговорення окупації Криму
Неділя, 5 вересня 2021, 14:09
Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін підтвердив готовність зустрітися з президентом України Зеленським, але тему окупованого Криму на цій зустрічі Росія обговорювати відмовляється.
Джерело: Пєсков, якого цитує видання РІА Новини
Деталі: За словами прес-секретаря Путіна, Крим "не може бути" пунктом порядку денного переговорів.
Пєсков сказав, що Путін чітко підтвердив готовність зустрічатися з Зеленським, оскільки відносини двох країн "треба виправляти", але додав, що "політичної волі з Києва не видно" (мова про те, що офіційний Київ не збирається замовчувати тему окупації Криму при зустрічі двох президентів - УП).
Пряма мова: "Просунутися у питанні можливої зустрічі поки не вдається".
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський у відповідь на статтю президента Росії Володимира Путіна про "братські народи" України і Росії заявив, що у Путіна немає часу на особисту зустріч, але є час для написання об'ємних статей.