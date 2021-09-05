Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зустріч Зеленського та Путіна: Кремль ухиляється від обговорення окупації Криму

Неділя, 5 вересня 2021, 14:09
Зустріч Зеленського та Путіна: Кремль ухиляється від обговорення окупації Криму

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін підтвердив готовність зустрітися з президентом України Зеленським, але тему окупованого Криму на цій зустрічі Росія обговорювати відмовляється.

Джерело: Пєсков, якого цитує видання РІА Новини

Деталі: За словами прес-секретаря Путіна, Крим "не може бути" пунктом порядку денного переговорів.

Пєсков сказав, що Путін чітко підтвердив готовність зустрічатися з Зеленським, оскільки відносини двох країн "треба виправляти", але додав, що "політичної волі з Києва не видно" (мова про те, що офіційний Київ не збирається замовчувати тему окупації Криму при зустрічі двох президентів - УП).

Пряма мова: "Просунутися у питанні можливої ​​зустрічі поки не вдається".

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський у відповідь на статтю президента Росії Володимира Путіна про "братські народи" України і Росії заявив, що у Путіна немає часу на особисту зустріч, але є час для написання об'ємних статей.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінЗеленськийКримокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Путін
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Ексдиректор ЦРУ закликав посилити тиск на Росію: Путін у дуже-дуже складній ситуації
Останні новини
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
Усі новини...
Реклама: