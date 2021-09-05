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Зустріч Зеленського та Путіна: Кремль ухиляється від обговорення окупації Криму

Неділя, 5 вересня 2021, 14:09

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін підтвердив готовність зустрітися з президентом України Зеленським, але тему окупованого Криму на цій зустрічі Росія обговорювати відмовляється.

Джерело: Пєсков, якого цитує видання РІА Новини

Деталі: За словами прес-секретаря Путіна, Крим "не може бути" пунктом порядку денного переговорів.

Пєсков сказав, що Путін чітко підтвердив готовність зустрічатися з Зеленським, оскільки відносини двох країн "треба виправляти", але додав, що "політичної волі з Києва не видно" (мова про те, що офіційний Київ не збирається замовчувати тему окупації Криму при зустрічі двох президентів - УП).

Пряма мова: "Просунутися у питанні можливої ​​зустрічі поки не вдається".

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський у відповідь на статтю президента Росії Володимира Путіна про "братські народи" України і Росії заявив, що у Путіна немає часу на особисту зустріч, але є час для написання об'ємних статей.

Теми: ПутінЗеленськийКримокупація


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