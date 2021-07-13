Зеленський прокоментував статтю Путіна

Президент Володимир Зеленський у відповідь на статтю президента Росії Володимира Путіна про братські народи України і Росії заявив, що у Путіна немає часу на особисту зустріч, але є час для написання об'ємних статей.

Джерело: "Всеукраїнський форум Україна 30"

Пряма мова: "Президент РФ вже почав писати українською мовою. Значить ми все правильно робимо.

У мене не було часу прочитати всю статтю, бо вчора у мене були важливі зустрічі.

Частини, які я прочитав, я побачив там глибоку роботу. Дійсно, президент РФ витратив багато часу, там багато архівної роботи.

Можу тільки позаздрити, що стільки часу президент такої великої держави може собі дозволити і витратити на таку детальну роботу.

Що стосується часу, ми постійно говоримо про нашу зустріч і на зустріч між президентами України і РФ у президента Росії не вистачає часу. Я просто не знав на що він витрачає свій час і зараз я бачу результат".

Деталі: За словами Зеленського, про деякі речі, про які написав Путін, вони б могли поговорити і особисто.

Президент додав, що міг би зібрати матеріали і дати їх Путіну для наступної статті.

Зеленський зазначає, що теза про "братські народи" нагадує йому біблійську історію про Каїна і Авеля.

Передісторія: