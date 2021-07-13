Зеленський прокоментував статтю Путіна
Президент Володимир Зеленський у відповідь на статтю президента Росії Володимира Путіна про братські народи України і Росії заявив, що у Путіна немає часу на особисту зустріч, але є час для написання об'ємних статей.
Джерело: "Всеукраїнський форум Україна 30"
Пряма мова: "Президент РФ вже почав писати українською мовою. Значить ми все правильно робимо.
У мене не було часу прочитати всю статтю, бо вчора у мене були важливі зустрічі.
Частини, які я прочитав, я побачив там глибоку роботу. Дійсно, президент РФ витратив багато часу, там багато архівної роботи.
Можу тільки позаздрити, що стільки часу президент такої великої держави може собі дозволити і витратити на таку детальну роботу.
Що стосується часу, ми постійно говоримо про нашу зустріч і на зустріч між президентами України і РФ у президента Росії не вистачає часу. Я просто не знав на що він витрачає свій час і зараз я бачу результат".
Деталі: За словами Зеленського, про деякі речі, про які написав Путін, вони б могли поговорити і особисто.
Президент додав, що міг би зібрати матеріали і дати їх Путіну для наступної статті.
Зеленський зазначає, що теза про "братські народи" нагадує йому біблійську історію про Каїна і Авеля.
Передісторія:
- Путін опублікував на сайті Кремля статтю українською та російською мовами "про історичну єдність росіян та українців".
- Путін написав, що українській владі не потрібен Донбас, оскільки той "мирним шляхом не прийме нинішню політику Києва".
- 30 червня президент Росії Володимир Путін в черговий раз повторив пропагандистську тезу про "єдиний народ", який, мовляв, споконвіку існував в триєдності "великоросів, білоросів і малоросів", який "намагалися розтягнути і роздрібнити", зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро-Угорщини. Путін також вважає, що ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт "оголошує російський народ некорінним на території України". Він порівняв цей документ зі зброєю масового ураження.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сама вирішує свою долю, що українці і росіяни – різні народи, за провалля між якими відповідальний президент Росії Володимир Путін.
- Президент Володимир Зеленський відповів, що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою в Москві розвивався б жовто-блакитний прапор.