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Зеленський прокоментував статтю Путіна

Вівторок, 13 липня 2021, 12:42
Зеленський прокоментував статтю Путіна

Президент Володимир Зеленський у відповідь на статтю президента Росії Володимира Путіна про братські народи України і Росії заявив, що у Путіна немає часу на особисту зустріч, але є час для написання об'ємних статей. 

Джерело: "Всеукраїнський форум Україна 30"

Пряма мова: "Президент РФ вже почав писати українською мовою. Значить ми все правильно робимо.

У мене не було часу прочитати всю статтю, бо вчора у мене були важливі зустрічі.

Частини, які я прочитав, я побачив там глибоку роботу. Дійсно, президент РФ витратив багато часу, там багато архівної роботи.

Можу тільки позаздрити, що стільки часу президент такої великої держави може собі дозволити і витратити на таку детальну роботу.

Що стосується часу, ми постійно говоримо про нашу зустріч і на зустріч між президентами України і РФ у президента Росії не вистачає часу. Я просто не знав на що він витрачає свій час і зараз я бачу результат".

Деталі: За словами Зеленського, про деякі речі, про які написав Путін, вони б могли поговорити і особисто.

Президент додав, що міг би зібрати матеріали і дати їх Путіну для наступної статті.

Зеленський зазначає, що теза про "братські народи" нагадує йому біблійську історію про Каїна і Авеля.

Передісторія:

  • Путін опублікував на сайті Кремля статтю українською та російською мовами "про історичну єдність росіян та українців".
  • Путін написав, що українській владі не потрібен Донбас, оскільки той "мирним шляхом не прийме нинішню політику Києва".
  • 30 червня президент Росії Володимир Путін в черговий раз повторив пропагандистську тезу про "єдиний народ", який, мовляв, споконвіку існував в триєдності "великоросів, білоросів і малоросів", який "намагалися розтягнути і роздрібнити", зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро-Угорщини. Путін також вважає, що ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт "оголошує російський народ некорінним на території України". Він порівняв цей документ зі зброєю масового ураження.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сама вирішує свою долю, що українці і росіяни – різні народи, за провалля між якими відповідальний президент Росії Володимир Путін.
  • Президент Володимир Зеленський відповів, що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою в Москві розвивався б жовто-блакитний прапор.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийПутін
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