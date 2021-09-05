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Заколотники Гвінеї заявили про держпереворот і арешт президента

Неділя, 5 вересня 2021, 18:32
Guinee Matin

Лідер заколотників Гвінеї Мамаді Думбая заявив про арешт президента країни Альфи Конде, а також розпуск парламенту і уряду.

Джерело: Guinee Matin, ВВС

 
Guinee Matin

Деталі: Як повідомляє місцеве видання Guinee Matin, в заяві Думбая, глави спецпідрозділу, йдеться про арешт президента Альфи Конде, розпуск Національних зборів і уряду, закриття кордонів і міститься заклик до військових залишатися в казармах.

У цьому повідомленні він пояснює державний переворот численними зловживаннями режиму Конде, атаками на демократію і права людини.

Виданню поки не вдалося отримати коментарі офіційних осіб країни.

Водночас у соцмережах поширюються фото і відео заарештованого Конде.

Як пише ВВС, доля президента Гвінеї залишається незрозумілою після того, як неперевірене відео показало його в руках солдатів, які заявили, що влаштували переворот.

На опублікованому в соцмережах відео солдати загону елітного спецназу просять президента Конде підтвердити, що він неушкоджений, але він відмовляється відповідати.

 
Guinee Matin

Цьому передували багатогодинні перестрілки біля президентського палацу в столиці Конакрі.

 
Guinee Matin

Відзначається, що солдати патрулюють порожні вулиці центру міста, жителі центрального Калумського району виконали наказ залишатися вдома.

Що передувало: Раніше в неділю в центрі столиці Гвінеї Конакрі лунали потужні постріли, на вулицях біля президентського палацу з'явилися військові та колони бронемашин.

Українська правда


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