Таліби заявили, що прорвалися в столицю Панджшера

Таліби заявили в неділю, що їхні сили прорвалися в столицю провінції Панджшер – останнього регіону Афганістану, який опирається владі "Талібану".

Джерело: Reuters

Деталі: Представник талібів Білал Карімі повідомив у Twitter, що штаб-квартира поліції і районний центр Рухаха, прилеглий до столиці провінції Базараку, були захоплені, а сили опозиції зазнали численних жертв.

Також він заявив про велику кількість затриманих і захоплених транспортних засобів, зброї і боєприпасів.

За його словами, в Базараку ведуться бойові дії.

Перевірити цю інформацію не вдалося, відзначає агентство.

Фронт національного опору Афганістану поки не прокоментував те, що відбувається.

Пізніше глава Фронту національного опору Афганістану Ахмад Масуд заявив, що вітає пропозиції релігійних діячів про мирне врегулювання конфлікту і припинення бойових дій.

Що передувало: Раніше в неділю офіційний представник опозиції Фахім Дашті заявив, що район Паріан на північному сході Панджшера, про захоплення якого раніше заявляли таліби, очищений і до 1000 талібів були заблоковані і взяті в полон. Підтвердити цю інформацію не вдалося.