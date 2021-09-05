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Останній нескорений штат: захисники Панджшера кажуть, що розгромили талібів

Неділя, 5 вересня 2021, 12:04
Захисники Панджшера, фото з Twitter

Угруповання бойовиків "Талібана" чисельністю в тисячу осіб напередодні ввечері було блоковано в північно-східній частині Панджшера й розгромлено.

Джерело: афганський журналіст та речник фронту опору Фахім Дашті, слова якого наводить Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Протягом ночі і сьогоднішнього ранку (неділі - УП) більша частина угруповання була ліквідована, взята в полон під час втечі і відступу місцевим населенням за допомогою сил опору".

Деталі: Дашті додав, що в інших частинах долини штату ситуація перебуває під цілковитим контролем бійців фронту, що виступають проти талібів.

За відомостями Фронту національного опору Афганістану, таліби мобілізували проти Панджшера на шести напрямках понад 20 тисяч бойовиків.

Представники талібів поки не коментували те, що відбувається навколо Панджшера у неділю.

Нагадаємо:

  • Інформаційні агентства повідомляли в суботу, що не менше 17 осіб було вбито під час стрільби в Кабулі на честь святкування того, що бойовики "Талібану" нібито захопили провінцію Панджшер - останню, яка чинила спротив талібам в Афганістані.
  • Пізніше стало відомо, що таліби, які захопили контроль над Афганістаном, відтермінували формування нового уряду країни.

Теми: Афганістанвійна


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