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Маск зустрівся з онуком і правнуком Корольова, їм показали SpaceX

Понеділок, 6 вересня 2021, 00:23
Маск зустрівся з онуком і правнуком Корольова, їм показали SpaceX

Засновник SpaceX і гендиректор Tesla Inc. Ілон Маска зустрівся із онуком та правнуком відомого конструктора ракето-космічних систем Сергія Корольова.

Джерело: повідомлення Національний музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова у Facebook

Деталі: Зустріч відбулася 3 вересня, після чого онук Корольова Андрій написав повідомлення у соцмережах.

Дослівно: "Неймовірно вдячні Ілону Маску за запрошення, гостинність і незабутню майже годинну особисту зустріч. Слова нашої подяки команді Ілона за вражаючу екскурсію по SpaceX і можливість побачити на власні очі як складають двигуни, ракети та CrewDragon. Продовжуйте рухати світ вперед, містере Маску!".

 

Передісторія:

У січні 2021 року президент Володимир Зеленський запросив у Музей космонавтики імені Сергія Корольова, що знаходиться у Житомирі Ілона Маска.  

В 2020 році Маск похвалив українські та російські ракетні двигуни.

"Українська правда" у Threads

Теми: космосУкраїна
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