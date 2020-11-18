Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Маск похвалив українські ракетні двигуни

Середа, 18 листопада 2020, 01:36

Засновник SpaceX і гендиректор Tesla Inc. Ілон Маск похвалив українські та російські ракетні двигуни.

Джерело: Маск у twitter

Деталі: Блогер Everyday Astronaut опублікував допис щодо завершення дослідження походження радянських ракетних двигунів, на що в нього пішли місяці роботи. 

Маск у відповідь на цей твіт написав: "Це непросто! Я досить довго дивився на російські/українські двигуни. Вони хороші". 

Читайте також: Spacex запланувала на листопад запуск міжпланетного корабля Starship, місії на МКС та ще 5 стартів

Вперше в історії приватна компанія відправила людей в космос: що це означає і що буде далі

Нагадаємо: 

  • Раніше Маск оцінив якість українських ракет "Зеніт", назвавши їх кращими після ракет виробництва SpaceX.

Українська правда
Теми: космосІлон Маск


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Збірній України дозволили повернутися до Києва 18 листопада

Новини 17 листопада: голосування Ради проти карантину, протести ФОПів

фото, відеоЧастина Мінська третій день без води: люди впевнені, що це через протести

Режисер Роман Віктюк помер після зараження коронавірусом

оновленоМатч збірної України зі Швейцарією скасовано - УАФ

відеоВілкул знявся з виборів мера Кривого Рогу

Усі новини...
космос
Космічний корабель Crew Dragon прибув на МКС
Кабмін звільнив голову Держкосмосу
NASA повідомила, коли космічний корабель SpaceX досягне МКС
Останні новини
01:36
Маск похвалив українські ракетні двигуни
00:58
Мер Черкас вилікувався від коронавірусу і одразу пішов "інспектувати" місто
00:23
Азербайджан повертав свою територію – Путін згадав про міжнародне право
23:57
Вибори мера Кривого Рогу проведуть 6 грудня
23:44
Глава МВФ відзначила "швидку реакцію" влади на скандальне рішення КС
23:24
Збірній України дозволили повернутися до Києва 18 листопада
22:44
відеоКлуб посадовця Нацполіції працює під час "карантину вихідного дня" – Bihus.Info
22:18
Новини економіки: рефінанс Нацбанку, "Північний потік–2" знову підвів німців
22:06
В Україні до кінця тижня сніг і мороз до -12°
21:43
Мінфін пропонує оподатковувати більшу кількість автомобілів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!