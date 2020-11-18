Маск похвалив українські ракетні двигуни
Середа, 18 листопада 2020, 01:36
Засновник SpaceX і гендиректор Tesla Inc. Ілон Маск похвалив українські та російські ракетні двигуни.
Джерело: Маск у twitter
Деталі: Блогер Everyday Astronaut опублікував допис щодо завершення дослідження походження радянських ракетних двигунів, на що в нього пішли місяці роботи.
Маск у відповідь на цей твіт написав: "Це непросто! Я досить довго дивився на російські/українські двигуни. Вони хороші".
Damn, that’s not easy! I spent quite a bit of time looking at Russian/Ukrainian engines. They’re good.— Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2020
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Нагадаємо:
- Раніше Маск оцінив якість українських ракет "Зеніт", назвавши їх кращими після ракет виробництва SpaceX.
Українська правда