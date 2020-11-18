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Маск похвалив українські ракетні двигуни

Середа, 18 листопада 2020, 00:36
Маск похвалив українські ракетні двигуни

Засновник SpaceX і гендиректор Tesla Inc. Ілон Маск похвалив українські та російські ракетні двигуни.

Джерело: Маск у twitter

Деталі: Блогер Everyday Astronaut опублікував допис щодо завершення дослідження походження радянських ракетних двигунів, на що в нього пішли місяці роботи. 

Маск у відповідь на цей твіт написав: "Це непросто! Я досить довго дивився на російські/українські двигуни. Вони хороші". 

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Нагадаємо: 

  • Раніше Маск оцінив якість українських ракет "Зеніт", назвавши їх кращими після ракет виробництва SpaceX.

Українська правда

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Теми: космосІлон Маск
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