Маск похвалив українські ракетні двигуни

Засновник SpaceX і гендиректор Tesla Inc. Ілон Маск похвалив українські та російські ракетні двигуни.

Джерело: Маск у twitter

Деталі: Блогер Everyday Astronaut опублікував допис щодо завершення дослідження походження радянських ракетних двигунів, на що в нього пішли місяці роботи.

Маск у відповідь на цей твіт написав: "Це непросто! Я досить довго дивився на російські/українські двигуни. Вони хороші".

Damn, that’s not easy! I spent quite a bit of time looking at Russian/Ukrainian engines. They’re good.