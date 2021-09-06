Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Російські тролі атакували відомі видання в 16 країнах - дослідження

Понеділок, 6 вересня 2021, 07:43

Прокремлівські тролі розміщували коментарі на сайтах західних видань, аби на їхній основі потім можна було показати "правильну картинку".

Джерело: ВВС, яке наводить дослідження Центру вивчення злочинності і безпеки Кардіфського університету

Деталі: Згідно із дослідженням, веб-сайти 32 відомих видань в 16 країнах світу стали мішенню тролів, в тому числі сайти британських Mail Online, Express і Times.

Коментарі тролів потім використовували російськомовні видання в якості основи для статей.

Ця тактика набирала обертів з 2018 року і останнім часом фокусувалася на виведення західних військ з Афганістану.

Автори дослідження наводять як приклад публікацію в минулому місяці статті на сайті Mail Online про перемогу талібів, під якою з'явилося 2,5 тисячі коментарів. Деякі з них потім стали основою для виходу російської новинної статті "Британці порівняли прихід талібів до влади з кінцем західної цивілізації".

Дослідники кажуть, що це був лише один з 18 недавніх матеріалів про падіння Кабула, підготовлений з використанням коментарів читачів в Великобританії і США і таких, що  "підтримують твердження Росії про крах ліберальної демократії і провал НАТО".

Вчені виявили 242 матеріали, що мають відношення до Росії, і до яких були опубліковані провокаційні проросійські або антизахідні коментарі.

Ці коментарі потім підхоплювалися російськими ЗМІ, які на їх основі створювали з вихідної новини російськомовний матеріал під певним кутом, який вказує, якої думки нібито дотримуються британці.

Теми: ЗМІроботаінтернет


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Монастирський представив свою команду в МВС

оновленоРозстріли на Інститутській: судитимуть кулеметника спецзагону "Омега"

На Харківщині панує штам "дельта" – ОДА

Справа МН17: РФ відмовила у допиті підозрюваних Гіркіна та Дубинського

фотоДівчина прийшла в школу з арбалетом і підстрелила двох вчителів

відеоРежим Лукашенка засудив опозиціонерів Колеснікову і Знака до 11 і 10 років колонії

Усі новини...
ЗМІ
У Москві пройшла акція за свободу ЗМІ
Від зятя партнера Коломойського до "слуги народу". Хто такий Олександр Трухін, ДТП з яким намагаються зам’яти 
ОБСЄ стурбована через санкції проти ЗМІ в Україні
Останні новини
17:49
Помер Бельмондо
17:39
У садовому кооперативі під Львовом облаштували підпільне кладовище
17:33
Скандального суддю Аблова з ОАСК мають силою привезти на засідання – ВАКС
17:30
Замість електрошокерів оновлене МВС купить для патрульних бодікамери
17:28
У МЗС Росії кажуть, що "Північний потік-2" добудують за кілька днів
17:16
ОновленоКанал Ахметова закриває програму, в якій Мендель "боролась з олігархами"
16:48
Разумков про можливі відставки в уряді: Є ті, хто піде в "добровільно-примусовому форматі"
16:47
Монастирський представив свою команду в МВС
16:39
Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
16:38
Посли ЄС продовжать персональні санкції проти Росії за агресію проти України – ЗМІ
Усі новини...