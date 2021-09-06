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Російські тролі атакували відомі видання в 16 країнах - дослідження

Понеділок, 6 вересня 2021, 07:43
Російські тролі атакували відомі видання в 16 країнах - дослідження

Прокремлівські тролі розміщували коментарі на сайтах західних видань, аби на їхній основі потім можна було показати "правильну картинку".

Джерело: ВВС, яке наводить дослідження Центру вивчення злочинності і безпеки Кардіфського університету

Деталі: Згідно із дослідженням, веб-сайти 32 відомих видань в 16 країнах світу стали мішенню тролів, в тому числі сайти британських Mail Online, Express і Times.

Коментарі тролів потім використовували російськомовні видання в якості основи для статей.

Ця тактика набирала обертів з 2018 року і останнім часом фокусувалася на виведення західних військ з Афганістану.

Автори дослідження наводять як приклад публікацію в минулому місяці статті на сайті Mail Online про перемогу талібів, під якою з'явилося 2,5 тисячі коментарів. Деякі з них потім стали основою для виходу російської новинної статті "Британці порівняли прихід талібів до влади з кінцем західної цивілізації".

Дослідники кажуть, що це був лише один з 18 недавніх матеріалів про падіння Кабула, підготовлений з використанням коментарів читачів в Великобританії і США і таких, що  "підтримують твердження Росії про крах ліберальної демократії і провал НАТО".

Вчені виявили 242 матеріали, що мають відношення до Росії, і до яких були опубліковані провокаційні проросійські або антизахідні коментарі.

Ці коментарі потім підхоплювалися російськими ЗМІ, які на їх основі створювали з вихідної новини російськомовний матеріал під певним кутом, який вказує, якої думки нібито дотримуються британці.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІроботаінтернет
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