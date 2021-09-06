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За живого Путіна Крим не повернути – Сенцов

Понеділок, 6 вересня 2021, 09:54
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Український режисер із Криму, колишній політв'язень Олег Сенцов вважає, що Крим можна повернути лише, коли Росія почне розпадатися, а за президента РФ Володимира Путіна це зробити нереально.

Джерело: Сенцов в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова Сенцова на питання, чи можливо за живого Путіна повернути Крим: "Нереально. Слухайте, давайте будемо прагматиками. Ми повинні про це говорити і в нас повинна бути конкретна стратегія і ціль. 

Який варіант, коли ми можемо повернути Крим? Ну, коли Росія розпадеться. Правильно! Тільки тоді, коли в Росію прийдуть якісь дуже сильні політичні зміни, злами, які були в 1917 році або в 1991, коли розпалася Російська імперія і Радянський союз".

Деталі: Водночас він висловив упевненість, що Росія "буде розпадатися, тому що вона з сотні народів, які друг друга ненавидять, і Путіна, і Москву всередині дуже ненавидять".

На думку Сенцова, тільки тоді з’явиться вікно можливостей, "коли Росія буде така слабка і знову вона буде розвінчана, коли можуть назад повернути свої території і Молдова, і Грузія, і ми", але разом з тим він вважає, що це вікно буде "не постійне, а якесь обмежене в часі".

При цьому режисер вважає, що питання окупації Криму треба постійно піднімати, тому поява Кримської платформи – це правильний крок на шляху до повернення півострова.

Сенцов додав, що важливо постійно говорити про це, щоб ця тема не сповзала, і водночас Україна має бути активнішою в протистоянні з Росією, щоб "не дати їй стабілізуватися як державі в політичному й економічному плані", зокрема, треба "атакувати" РФ на міжнародній арені.

Українська правда
Теми: СенцовКримРосіяПутін


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