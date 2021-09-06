Сенцов радить Порошенку виростити нового українського лідера

Український режисер із Криму, колишній політв'язень Олег Сенцов вважає, що п’ятий президент України замість балотуватися на виборах ще раз, міг би "виховати" нового патріотичного політичного лідера.

Джерело: Сенцов в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Йому треба було, можливо, когось взяти зі своєї партії або з іншої і виростити нового політика. Потім сказати: ось наш новий лідер. А Порошенко був би ментором.

Це можна відійти і стати сірим кардиналом української політики. Для цього треба поступитися якимись амбіціями. А Порошенко хоче реваншу і до нього готується. Хтось там казав, що Петро Олексійович не вірить, що він обереться. Я вважаю, що він вірить і до цього готується".

Деталі: Сенцов висловив думку, що не бачить можливості, щоб Порошенко знову прийшов до влади, оскільки у нього великий антирейтинг. Команда ж п’ятого президента не змінює свою риторику і продовжує вибудовувати стратегію на своїй безальтернативності.

"Треба змінюватися, не робити секти, не лякати людей, що кругом вороги, тільки ми тут стоїмо. Вони так не оберуться. Вони будуть постійно на рівні 13%-15% і далі програватимуть у другому турі. І все буде по колу", вважає Сенцов.

На думку кінорежисера, має з’явитися інший єдиний лідер з патріотичного кола, який не буде асоціюватися з Порошенком чи з іншими, і Петро Олексійович скаже: "ось людина, ми будемо за нього топити як партія". І навколо якого всі об’єднаються.

За словами Сенцова, "це єдиний шлях".

При цьому кінорежисер упевен, що є багато притомних людей, з яких за кілька років можна "виростити лідера". І це "не обов’язково хлопці, можуть бути й дівчата".

Детальніше про ставлення до Зеленського і Порошенка, можливе політичне майбутнє Сенцова, як повертати Крим відповіді на запитання читачів та багато іншого читайте: "Олег Сенцов: "Зеленський дуже сильно критикував Порошенка за кумівство. А що зараз твориться – це просто братерство якесь".