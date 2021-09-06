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Режим Лукашенка засудив опозиціонерів Колеснікову і Знака до 11 і 10 років колонії

Понеділок, 6 вересня 2021, 12:42
Режим Лукашенка засудив опозиціонерів Колеснікову і Знака до 11 і 10 років колонії
Максим Знак і Марія Колеснікова фото з соцмереж

Мінський обласний суд засудив білоруських опозиціонерів Марію Колеснікову до 11 років ув'язнення та Максима Знака до 10 років. 

Джерело: NEXTA, "Радыё Свабода"

Деталі: Слухання у справі було заритим, але на оголошення вироку пустили пресу. Підтримати політв'язнів прийшло багато людей.

Перед оголошенням вироку на вулиці Маяковського в Мінську вишикувалася довга черга з людей. Люди в цивільному намагалися всіх зняти на відео. До зали впустили батька Колеснікової.

Їх визнали винними за трьома статтями Кримінального кодексу РБ: змова з метою захоплення влади; заклики до дій, спрямованих на шкоду національній безпеці; створення екстремістського формування або керівництва.

Провину ніхто з них не визнав.

Довідково: Марія Колеснікова і Максим Знак увійшли в передвиборний штаб Віктора Бабарико в травні 2020 року, майже відразу після того, як він оголосив про своє рішення брати участь у виборчій кампанії. Обидва стали особами кампанії разом з самим Бабарико - з'явилися на процедуру подачі документів для реєстрації ініціативної групи в ЦВК, здали підписи, зібрані Бабарико за висунення, активно коментували кампанію і плани персоналу після затримання Бабарико.

Після створення об'єднаного штабу Максим Знак і Марія Колеснікова продовжили активну роботу в передвиборній кампанії Світлани Тихановської. Після створення Координаційної ради Знак і Колеснікова увійшли до її президії.

Колишнього голову правління Белгазпромбанка Віктора Бабарико режим Лукашенка засудив до 14 років позбавлення волі.

Нагадаємо: В серпні 2020 року Олександр Лукашенко фальсифікував вибори президента. Підконтрольна йому ЦВК визнала перемогу за Лукашенком. У Білорусі спалахнули масові протести. Лукашенко жорстоко розправляється з опозиційними політиками та активістами. Тисячі людей кинуто за ґрати.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЛукашенко
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