Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Режим Лукашенка засудив опозиціонерів Колеснікову і Знака до 11 і 10 років колонії

Понеділок, 6 вересня 2021, 12:42
Максим Знак і Марія Колеснікова фото з соцмереж

Мінський обласний суд засудив білоруських опозиціонерів Марію Колеснікову до 11 років ув'язнення та Максима Знака до 10 років. 

Джерело: NEXTA, "Радыё Свабода"

Деталі: Слухання у справі було заритим, але на оголошення вироку пустили пресу. Підтримати політв'язнів прийшло багато людей.

Перед оголошенням вироку на вулиці Маяковського в Мінську вишикувалася довга черга з людей. Люди в цивільному намагалися всіх зняти на відео. До зали впустили батька Колеснікової.

Їх визнали винними за трьома статтями Кримінального кодексу РБ: змова з метою захоплення влади; заклики до дій, спрямованих на шкоду національній безпеці; створення екстремістського формування або керівництва.

Провину ніхто з них не визнав.

Довідково: Марія Колеснікова і Максим Знак увійшли в передвиборний штаб Віктора Бабарико в травні 2020 року, майже відразу після того, як він оголосив про своє рішення брати участь у виборчій кампанії. Обидва стали особами кампанії разом з самим Бабарико - з'явилися на процедуру подачі документів для реєстрації ініціативної групи в ЦВК, здали підписи, зібрані Бабарико за висунення, активно коментували кампанію і плани персоналу після затримання Бабарико.

Після створення об'єднаного штабу Максим Знак і Марія Колеснікова продовжили активну роботу в передвиборній кампанії Світлани Тихановської. Після створення Координаційної ради Знак і Колеснікова увійшли до її президії.

Колишнього голову правління Белгазпромбанка Віктора Бабарико режим Лукашенка засудив до 14 років позбавлення волі.

Нагадаємо: В серпні 2020 року Олександр Лукашенко фальсифікував вибори президента. Підконтрольна йому ЦВК визнала перемогу за Лукашенком. У Білорусі спалахнули масові протести. Лукашенко жорстоко розправляється з опозиційними політиками та активістами. Тисячі людей кинуто за ґрати.

Теми: БілорусьЛукашенко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 6 вересня: дівчина із арбалетом, посилення карантину

"Суд" відправив Джеляла під варту на два місяці

Помер Бельмондо

Монастирський представив свою команду в МВС

оновленоРозстріли на Інститутській: судитимуть кулеметника спецзагону "Омега"

На Харківщині панує штам "дельта" – ОДА

Усі новини...
Білорусь
Поліція звернулася до міжнародних експертів у зв'язку з загибеллю білоруса Шишова
ЄС закликав Мінськ негайно звільнити засуджених Колесникову, Знака та решту політв’язнів
В Білорусь для "стратегічних навчань" прилетіли військові з Казахстану
Останні новини
21:57
Арахамія пояснив, чому фракція не реагує на ДТП Трухіна
21:38
Новини економіки: коли чекати метро на Виноградар та посилення карантину
21:30
Від "слуг" у нардепи на довиборах на Черкащині піде мер Золотоноші
21:02
"Слуга народу" не висуватиме кандидата на виборах мера Харкова
21:00
Новини 6 вересня: дівчина із арбалетом, посилення карантину
20:38
Саакашвілі обіцяє приїхати до Грузії до 2 жовтня, попри загрозу арешту
20:24
Укрзалізниця за літо відновила пасажирські перевезення на 70% до рівня 2019 року
20:09
США відреагували на вирок двом соратникам Тихановської
19:40
Ексчлен Ради НБУ Шапран судиться з парламентом за колишню посаду
19:30
"Суд" відправив Джеляла під варту на два місяці
Усі новини...