Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Харківщині панує штам "дельта" – ОДА

Понеділок, 6 вересня 2021, 14:39
Фото nov-rada.gov.ua

У Харківській області серед нових випадків COVID-19 переважає штам "дельта".

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на брифінг заступника голови Харківської облдержадміністрації Михайла Черняка

Пряма мова Черняка: "На сьогодні ми вже маємо офіційне підтвердження, що саме "дельта" у нас панує на території області... Минулого тижня були відправлені зразки відібраного матеріалу до лабораторії до Києва, і ми отримали напередодні вихідних підтвердження, що з 50 відправлених зразків 45 є підтвердженими зразками (інфікованих – ред.) "дельтою"".

Деталі: Він додав, що ситуація в регіоні стабільна, хоча останнім часом спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих.

За словами Черняка, єдиним запобіжним заходом проти коронавірусу є вакцинація й дотримання правил карантину.

За даними Харківського обласного лабораторного центру, станом на 6 вересня в області зробили 627 098 щеплень проти COVID. Повністю пройшли курс вакцинації (отримали дві дози) 256 829 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Передісторія: 

Теми: Харківська областькоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні за добу 2 197 хворих на COVID і 53 смерті 

Головні новини понеділка і ночі: білоруські опозиціонери, карантин в Україні

"Талібан" заявив про захоплення останньої непідкореної провінції

Ізраїль вдарив по виробництву ракет "ХАМАС"

Дев’ять людей загинули через аварію на шахті в ОРЛО – ЗМІ

Арахамія пояснив, чому фракція не реагує на ДТП Трухіна

Усі новини...
Харківська область
Чиновники Харківщини привласнили 5 млн грн пенсій мешканців з ОРДЛО – СБУ
На Харківщині посадовці "Укрзалізниці" привласнили 2 млн гривень
СБУ: іноземний безпілотник літав над Харківщиною
Останні новини
09:16
Курс гривні стрімко зміцнився
09:13
Разумков очікує побачити проєкт бюджету до 15 вересня
08:49
Майже 134 тисячі українців вакцинувалися проти коронавірусу 6 вересня
08:30
"Північний потік-2": компанія-оператор заявила про зварення останньої труби газогону
08:18
В Україні за добу 2 197 хворих на COVID і 53 смерті 
08:00
Головні новини понеділка і ночі: білоруські опозиціонери, карантин в Україні
07:50
Болсонару підписав указ, що обмежує соцмережі у видаленні контенту
07:25
На Донбасі було сім порушень “тиші”, минуло без втрат
07:15
COVID у світі: Ледь більше 400 тисяч випадків, найбільше в Британії
06:15
Куба перша у світі почала вакцинувати від COVID-19 дітей від 2 років
Усі новини...