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На Харківщині панує штам "дельта" – ОДА

Понеділок, 6 вересня 2021, 14:39
На Харківщині панує штам дельта – ОДА
Фото nov-rada.gov.ua

У Харківській області серед нових випадків COVID-19 переважає штам "дельта".

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на брифінг заступника голови Харківської облдержадміністрації Михайла Черняка

Пряма мова Черняка: "На сьогодні ми вже маємо офіційне підтвердження, що саме "дельта" у нас панує на території області... Минулого тижня були відправлені зразки відібраного матеріалу до лабораторії до Києва, і ми отримали напередодні вихідних підтвердження, що з 50 відправлених зразків 45 є підтвердженими зразками (інфікованих – ред.) "дельтою"".

Деталі: Він додав, що ситуація в регіоні стабільна, хоча останнім часом спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих.

За словами Черняка, єдиним запобіжним заходом проти коронавірусу є вакцинація й дотримання правил карантину.

За даними Харківського обласного лабораторного центру, станом на 6 вересня в області зробили 627 098 щеплень проти COVID. Повністю пройшли курс вакцинації (отримали дві дози) 256 829 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Передісторія: 

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківська областькоронавірус
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