Монастирський представив свою команду в МВС
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив свою новосформовану команду.
Джерело: пресслужба МВС
Деталі: Монастирський розповів, що першим заступником міністра внутрішніх справ став Євген Єнін: "Єнін досвідчений політик, який координуватиме діяльність цілого ряду структур МВС, включно з Національною поліцією".
Заступник міністра Богдан Драп’ятий буде відповідати за зв’язки з Верховною Радою та діяльність сервісних центрів МВС.
Заступниця очільника МВС Мері Акопян координуватиме та супроводжуватиме міжнародну діяльність МВС.
Заступник очільника МВС Олександр Гогілашвілі продовжить роботу щодо формування державної політики з протидії наркоманії та наркозлочинності.
Заступник міністра Ігор Бондаренко відповідатиме за цифрову трансформацію та цифровізацію сервісів системи МВС.
Сергій Гончаров продовжить роботу на посаді заступника міністра у напрямку реалізації міжнародних проєктів, які закладені в діяльності МВС і передбачають багаторічну реалізацію (контракт з Airbus Heliсopters щодо постачання французьких вертольотів, контракт із OСЕА щодо виготовлення і поставки 20 прикордонних патрульних катерів).
Заступниця міністра Катерина Павліченко продовжить роботу в напрямі дотримання прав людини, протидії гендерному насильству та гендерної рівності.