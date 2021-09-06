Монастирський представив свою команду в МВС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив свою новосформовану команду.

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: Монастирський розповів, що першим заступником міністра внутрішніх справ став Євген Єнін: "Єнін досвідчений політик, який координуватиме діяльність цілого ряду структур МВС, включно з Національною поліцією".

Заступник міністра Богдан Драп’ятий буде відповідати за зв’язки з Верховною Радою та діяльність сервісних центрів МВС.

Заступниця очільника МВС Мері Акопян координуватиме та супроводжуватиме міжнародну діяльність МВС.

Заступник очільника МВС Олександр Гогілашвілі продовжить роботу щодо формування державної політики з протидії наркоманії та наркозлочинності.

Заступник міністра Ігор Бондаренко відповідатиме за цифрову трансформацію та цифровізацію сервісів системи МВС.

Сергій Гончаров продовжить роботу на посаді заступника міністра у напрямку реалізації міжнародних проєктів, які закладені в діяльності МВС і передбачають багаторічну реалізацію (контракт з Airbus Heliсopters щодо постачання французьких вертольотів, контракт із OСЕА щодо виготовлення і поставки 20 прикордонних патрульних катерів).

Заступниця міністра Катерина Павліченко продовжить роботу в напрямі дотримання прав людини, протидії гендерному насильству та гендерної рівності.