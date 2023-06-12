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МВС просить перейменувати одну з вулиць Києва на честь Монастирського

Станіслав ПогоріловПонеділок, 12 червня 2023, 14:28
МВС просить перейменувати одну з вулиць Києва на честь Монастирського
ДЕНИС МОНАСТИРСЬКИЙ, ФОТО МВС

Міністерство внутрішніх справ у день народження, 12 червня, загиблого ексглави МВС Дениса Монастирського виступило з ініціативою перейменувати одну з вулиць Києва на його честь.

Джерело: МВС у Twitter

Дослівно: "Просимо підтримати ініціативу перейменування на честь Дениса Монастирського однієї з вулиць у Києві, поруч з МВС України".

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Деталі: Долучитись до ініціативи можна в додатку "Київ Цифровий" у розділі "Опитування". Натиснувши "Взяти участь" у відповідному опитуванні, треба обрати варіант "Так".

Нагадаємо: У лютому 2023 року нардепка "Слуги народу" Галина Янченко повідомляла, що депутати зібрали 150 підписів з проханням перейменувати вулицю біля МВС на честь Монстарського. 

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  • Вранці 18 січня 2023 року в Броварах Київської області впав гвинтокрил ДСНС. В результаті катастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Загалом 14 жертв, серед яких 1 дитина. Гвинтокрил, що впав, був переданий Україні Францією у серпні 2020 року.
  • СБУ розглядає кілька основних версій трагедії: порушення правил польоту (помилка пілота); технічна несправність гелікоптера; диверсія.

Теми: МонастирськийМВСКиїв
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