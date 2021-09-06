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Скандального суддю Аблова з ОАСК мають силою привезти на засідання – ВАКС

Понеділок, 6 вересня 2021, 17:33
Фото: "Наші гроші"

Заступник голови Окружного адміністративного суду Києва Євген Аблов, підозрюваний у справі про захоплення влади, не з’явився на засідання до Вищого антикорупційного суду – там постановили здійснити примусовий привід судді на засідання. 

Джерело: ВАКС у Facebook, Центр протидії корупції у Telegram 

Дослівно ВАСК: "У Вищому антикорупційному суді мало відбутися судове засідання з обрання запобіжного заходу заступнику Голови Окружного адміністративного суду Києва. Підозрюваний, будучи належним чином викликаний, в судове засідання не з'явився".

Деталі: Вказується, що примусово доставити Аблова мають на засідання 15 вересня на 12:45. 

У ЦПК кажуть, що адвокати Аблова в суді розповіли, що їх клієнт перебуває на лікарняному. Проте слідчий суддя не мав даних про тяжку хворобу заступника голова ОАСК або про те, що він не може залишити медичний заклад.

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Передісторія: 

  • Голова ОАСК Павло Вовк, його заступник Євген Аблов та Валерій Келеберда фігурують у справі щодо створення злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.
  • Ще у квітні 2021 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, яким запропонував ліквідувати скандальний Окружний адміністративний суд Києва. З того часу законопроєкт перебуває у Верховній Раді без руху. 
  • У травні 2017 року Вища рада правосуддя відмовилась звільняти суддю Аблова, який 9 грудня 2013 року зобов'язав Беркут розігнати Майдан.

Українська правда
Теми: ОАСКАнтикорупційний суд


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