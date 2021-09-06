Скандального суддю Аблова з ОАСК мають силою привезти на засідання – ВАКС

Заступник голови Окружного адміністративного суду Києва Євген Аблов, підозрюваний у справі про захоплення влади, не з’явився на засідання до Вищого антикорупційного суду – там постановили здійснити примусовий привід судді на засідання.

Джерело: ВАКС у Facebook, Центр протидії корупції у Telegram

Дослівно ВАСК: "У Вищому антикорупційному суді мало відбутися судове засідання з обрання запобіжного заходу заступнику Голови Окружного адміністративного суду Києва. Підозрюваний, будучи належним чином викликаний, в судове засідання не з'явився".

Деталі: Вказується, що примусово доставити Аблова мають на засідання 15 вересня на 12:45.

У ЦПК кажуть, що адвокати Аблова в суді розповіли, що їх клієнт перебуває на лікарняному. Проте слідчий суддя не мав даних про тяжку хворобу заступника голова ОАСК або про те, що він не може залишити медичний заклад.

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