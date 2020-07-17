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"Як будем владу захоплювати?": НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК

П'ятниця, 17 липня 2020, 20:17
Як будем владу захоплювати?: НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК
фото: павло вовк

НАБУ звинувачує голову ОАСК, Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Джерело: NABU

Деталі: За версією слідства, фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим "надшвидким" їх розглядом та з наперед визначеним результатом.

У відеозверненні йдеться, наприклад, що Вовк та Аблов розробили план, щоб стороння особа подала позов про заборону широкому колу держслужбовців виїжджати за кордон після проведення виборів президента у 2019 році.

В НАБУ повідомили, що в такий спосіб голова ОАСК хотів продемонструвати свою владу та можливості суду, залякати та помститися ексвисокопосадовцям.

Передбачалося запровадити заборону на виїзд держслужбовцям до розгляду справи по суті.

У квітні 2019 року на сайті Окружного адміністративного суду міста Києва з'явилась інформація про нібито позов колишнього народного депутата Давида Жванії.

Сам Жванія в коментарі УП заявив, що не подавав позов.

 

Згідно з телефонною розмовою, яку опублікувало Бюро, Вовк розповідав, що через ймовірно екснардепа Олександра Грановського переказував умови ймовірно п’ятому президенту Петру Порошенку щодо призначень у Вищу раду правосуддя:

"Я Саші кажу… Якщо я побачу якогось п*са, який мені особисто не подобається, можешь Петру Олексійовичу сказати, що я його особисто й*ну (вдарю – ред.). Ну, Гранику, я не міг особисто Петру Олексійовичу таке написати".

 

Також Вовк обговорював із одним із суддей свою можливу участь у позачергових виборах до Верховної Ради. В розмові це звучить як "захоплення влади".

Суддя: "Паша, що будемо робити, як владу захоплювати?"

Вовк: "Головне її не втратити, Ігоре".

Суддя: "А я ж за судову говорив. Нах*й йому та законодавча. Я за будь-яке беззаконня в судовій гілці влади".

Вовк: "Законопроєкти роби. Треба нав’язувати порядок денний".

 

Нагадаємо: Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.

Читайте також: "Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"

Українська правда

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Теми: НАБУОАСКсудПавло Вовк прослуховування
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