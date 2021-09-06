Не зміг підтвердити, що має біткоїнів на 13 млн: НАЗК вимагає відповідальності для голови ДРС 

Національне агентство з питань запобігання корупції винесло припис Кабміну з вимогою провести службове розслідування та притягнути до службової відповідальності голову Державної регуляторної служби Олексія Кучеру оскільки він не зміг підтвердити, що володіє біткоїнами на 13 мільйонів гривень.

Джерело: НАЗК

Деталі: У агентстві перевірили декларацію, яку Кучер подав як колишній голова Харківської обласної державної адміністрації. Там він вказав, що володіє криптовалютою Bitcoin вартістю 13,1 млн грн.

У НАЗК кажуть, що криптовалюта Bitcoin має публічну адресу, яка є відкритою та підтверджує належність певній особі. Водночас, голова ДРС начебто не зміг надати цю публічну адресу.

За даними податкової, загальний дохід Олексія Кучера та членів його сім’ї за весь час роботи з 2001 по 2020 рік складає менше 1 млн грн.

В НАЗК вважають, що ця інформація свідчить про те, що Кучер вказав недостовірні відомості про володіння криптовалютою, а значить вчинив злочин.

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