Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Не зміг підтвердити, що має біткоїнів на 13 млн: НАЗК вимагає відповідальності для голови ДРС 

Понеділок, 6 вересня 2021, 18:29
Фото: Кучер у Facebook

Національне агентство з питань запобігання корупції винесло припис Кабміну з вимогою провести службове розслідування та притягнути до службової відповідальності голову Державної регуляторної служби Олексія Кучеру оскільки він не зміг підтвердити, що володіє біткоїнами на 13 мільйонів гривень. 

Джерело: НАЗК

Деталі: У агентстві перевірили декларацію, яку Кучер подав як колишній голова Харківської обласної державної адміністрації. Там він вказав, що володіє криптовалютою Bitcoin вартістю 13,1 млн грн.

У НАЗК кажуть, що криптовалюта Bitcoin має публічну адресу, яка є відкритою та підтверджує належність певній особі. Водночас, голова ДРС начебто не зміг надати цю публічну адресу. 

За даними податкової, загальний дохід Олексія Кучера та членів його сім’ї за весь час роботи з 2001 по 2020 рік складає менше 1 млн грн.

В НАЗК вважають, що ця інформація свідчить про те, що Кучер вказав недостовірні відомості про володіння криптовалютою, а значить вчинив злочин. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: НАЗКдекларації


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Дев’ять людей загинули через аварію на шахті в ОРЛО – ЗМІ

Арахамія пояснив, чому фракція не реагує на ДТП Трухіна

"Слуга народу" не висуватиме кандидата на виборах мера Харкова

Новини 6 вересня: дівчина із арбалетом, посилення карантину

"Суд" відправив Джеляла під варту на два місяці

Помер Бельмондо

Усі новини...
НАЗК
Реєстр, звіти перед НАЗК: стали відомі деталі поправок до законопроєкту про олігархів
Ексчиновник аудитслужби не вказав у декларації 45 млн грн дружини: каже, не знав – НАЗК
Суддя-хабарник нишпорив у слідстві щодо себе: НАЗК склало протокол
Останні новини
04:30
Чоловіка у В’єтнамі засудили до п’яти років тюрми за порушення COVID-19
03:44
"Талібан" заявив про захоплення останньої непідкореної провінції
02:49
Brexit: Британія продовжила пільгові періоди для торгівлі в Північній Ірландії
01:45
Ізраїль вдарив по виробництву ракет "ХАМАС"
00:46
У Чилі схвалили вакцинацію CoronaVac дітей від 6 років
23:49
Дев’ять людей загинули через аварію на шахті в ОРЛО – ЗМІ
23:23
Разумков закликає ДБР сказати, чи був Трухін за кермом: Перевірити нескладно
22:44
На відновлення Костелу Святого Миколая треба 75 млн – Ткаченко
21:57
Арахамія пояснив, чому фракція не реагує на ДТП Трухіна
21:38
Новини економіки: коли чекати метро на Виноградар та посилення карантину
Усі новини...