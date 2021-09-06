Дев’ять людей загинули через аварію на шахті в ОРЛО – ЗМІ

Внаслідок обриву канату транспортної кабіни на шахті "Червоний партизан" що знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області, попередньо загинуло 9 гірників.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело

Деталі: Вказується, що шахта знаходиться у місті Червонопартизанськ, яке перебуває під контролем окупантів. Аварія трапилась через обрив канату транспортної кліті – транспортної кабіни, яка має піднімати та опускати працівників у шахту.

Водночас, на момент обриву канату у кабіні перебувало 25 осіб. Щодо життя інших інформації наразі немає.