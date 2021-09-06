Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дев’ять людей загинули через аварію на шахті в ОРЛО – ЗМІ

Понеділок, 6 вересня 2021, 23:49
Дев’ять людей загинули через аварію на шахті в ОРЛО – ЗМІ
Фото з відкритих джерел

Внаслідок обриву канату транспортної кабіни на шахті "Червоний партизан" що знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області, попередньо загинуло 9 гірників. 

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело 

Деталі: Вказується, що шахта знаходиться у місті Червонопартизанськ, яке перебуває під контролем окупантів. Аварія трапилась через обрив канату транспортної кліті – транспортної кабіни, яка має піднімати та опускати працівників у шахту.  

Водночас, на момент обриву канату у кабіні перебувало 25 осіб. Щодо життя інших інформації наразі немає. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОшахти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
Усі новини...
Реклама: