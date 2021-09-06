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Дев’ять людей загинули через аварію на шахті в ОРЛО – ЗМІ

Понеділок, 6 вересня 2021, 23:49
Фото з відкритих джерел

Внаслідок обриву канату транспортної кабіни на шахті "Червоний партизан" що знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області, попередньо загинуло 9 гірників. 

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело 

Деталі: Вказується, що шахта знаходиться у місті Червонопартизанськ, яке перебуває під контролем окупантів. Аварія трапилась через обрив канату транспортної кліті – транспортної кабіни, яка має піднімати та опускати працівників у шахту.  

Водночас, на момент обриву канату у кабіні перебувало 25 осіб. Щодо життя інших інформації наразі немає. 

Теми: ОРДЛОшахти


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