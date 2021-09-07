Ізраїль вдарив по виробництву ракет "ХАМАС"

Ізраїльські військові (IDF) вразили низку цілей в Секторі Гази.

Джерело: The Jerusalem Post, Twitter IDF

Деталі: Зокрема, ізраїльські ВПС обстріляли об'єкт з виробництва ракет "ХАМАС" та бетонний завод в Хан-Юнісі. Згідно із заявою представника IDF, бетон, виготовлений на заводі, був використаний для будівництва мережі підземних тунелів "ХАМАС". Ці об'єкти були розташовані в центрі цивільного району в Секторі Гази, недалеко від культурних об'єктів, мечетей і водопостачання.

Як повідомляється, атака відбулася у відповідь на пожежі на півдні Ізраїлю, викликані запальними кулями, надісланими з Сектору.

Як пише JPost, палестинські ЗМІ повідомили, що ізраїльський цивільний автомобіль був пошкоджений кулеметним вогнем палестинців недалеко від Сдерота.

Нагадаємо: 20 травня сектор Гази та Ізраїль домовилися про перемир'я після 11-денної війни.