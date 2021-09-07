Brexit: Британія продовжила пільгові періоди для торгівлі в Північній Ірландії

Уряд Великобританії оголосив, що пільгові періоди, що охоплюють торгівлю з Великобританії в Північну Ірландію після виходу Великобританії з ЄС, будуть продовжені з 1 жовтня, "щоб надати простір для можливих подальших обговорень" спірного протоколу Північної Ірландії.

Джерело: британський міністр щодо переговорів з Brexit Девід Фрост, джерело The Guardian, Politico

Деталі: Раніше пільгові періоди продовжувалися двічі: спочатку в березні за одностороннім рішенням Великобританії, а потім знову в червні, коли обидві сторони скасували заборону на імпорт охолоджених м'ясних товарів, що ввозяться в Північну Ірландію з Великобританії.

1 жовтня британський уряд мав запровадити митне законодавство щодо посилок, що переміщуються з Великобританії в Північну Ірландію; нові збори на деякі агропродовольчі товари, що йдуть цим шляхом; і посилені перевірки здоров'я харчових продуктів, перевірки домашніх тварин, які прибувають в Північну Ірландію з іншої частини Великобританії.

Всі ці зміни тепер будуть відкладені, оскільки Великобританія і ЄС продовжують переговори щодо протоколу.

Девід Фрост заявив, що, щоб "надати простір для можливих подальших обговорень, а також надати впевненість і стабільність підприємствам під час будь-яких таких обговорень, [британський] уряд буде продовжувати діяти відповідно до Протоколу".

Джерело The Guardian в уряді сказало, що Великобританія хотіла "створити простір для переговорів без нависання термінів" кожні три або шість місяців. Зазначається, що Лондон був прозорий з ЄС щодо свого рішення, і оголошення було "скоординованим, якщо не узгодженим".

Що передувало: Наприкінці липня Великобританія заявила, що протокол Brexit щодо Північної Ірландії від початку помилковий і що вона хоче його істотно переписати.

У ЄС заявили, що не погодяться на перегляд протоколу.