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Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі

Вівторок, 7 вересня 2021, 05:41
Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі

Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі між країнами.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в програмі "Свобода слова"

Пряма мова: "У нас є інша ініціатива, яку ми запропонували американцям – це зона вільної торгівлі між Україною та Сполученими Штатами, тому що  ми хочемо зміцнювати нашу економіку.

І ми всі розуміємо, що якщо ми хочемо воювати, то потрібна сильна економіка, яка дозволяє створювати резерви і потім витрачати їх на оборону".

Деталі: Кулеба додав, що Україна постійно порушує з американськими партнерами питання безвізу, як і з Канадою та Британією.

Нагадаємо: Тиждень тому Україна та США підписали угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства.

"Українська правда" у Threads

Теми: економікаСША
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