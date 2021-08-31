Україна та США підписали угоду щодо оборонного партнерства
Україна та США підписали угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства.
Джерело: президент Володимир Зеленський у Twitter
Пряма мова: "Новий етап у співпраці України та США в оборонній сфері. У Міністерстві оборони США підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, набуття членства в НАТО і спільна протидія агресії РФ".
Новий етап у співпраці 🇺🇦 і 🇺🇸 в оборонній сфері. У @DeptofDefense підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, набуття членства в @NATO й спільна протидія агресії РФ. pic.twitter.com/wbek3XYNGe
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021
Що передувало: Сполучені Штати пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні напередодні зустрічі між президентом Джо Байденом та його українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі.
Нагадаємо:
- Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена прибули до Вашингтона о 2:00 за київським часом.
- Зеленський перебуватиме у Вашингтоні 31 серпня і 1 вересня, після чого вирушить до Каліфорнії.
- Зустріч Зеленського і Байдена відбудеться 1 вересня.