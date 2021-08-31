Україна та США підписали угоду щодо оборонного партнерства

Україна та США підписали угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Twitter, повідомлення Офісу президента

Пряма мова: "Новий етап у співпраці України та США в оборонній сфері. У Міністерстві оборони США підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, набуття членства в НАТО і спільна протидія агресії РФ".

Новий етап у співпраці 🇺🇦 і 🇺🇸 в оборонній сфері. У @DeptofDefense підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, набуття членства в @NATO й спільна протидія агресії РФ. pic.twitter.com/wbek3XYNGe — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

Деталі: В Офісі президента пізніше уточнили, що було підписано низку угод щодо "стратегічного оборонного партнерства, науково-технічного співробітництва, безпеки космічних польотів, захисту інформації, а також прикордонної безпеки".

Також було підписано угоду між урядом України та урядом США про проекти у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки. Як вказують у ОП "угода уможливлює залучення українських науково-дослідних установ до виконання проектів американської сторони, просування продукції та послуг обох держав на ринках третіх країн з урахуванням стандартів країн – членів НАТО та дозволяє використання новітнього обладнання, яке відсутнє в Україні, для проведення науково-дослідних робіт, перевірки результатів та оцінки їхньої ефективності".

Що передувало: Сполучені Штати пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні напередодні зустрічі між президентом Джо Байденом та його українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі.

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