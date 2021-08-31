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Україна та США підписали угоду щодо оборонного партнерства

Вівторок, 31 серпня 2021, 23:39
Фото: Зеленський у Twitter

Україна та США підписали угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Twitter 

Пряма мова: "Новий етап у співпраці України та США в оборонній сфері. У Міністерстві оборони США підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України,  набуття членства в НАТО і спільна протидія агресії РФ". 

Що передувало: Сполучені Штати пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні напередодні зустрічі між президентом Джо Байденом та його українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: СШАУкраїнаЗеленський


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