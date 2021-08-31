Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна та США підписали угоду щодо оборонного партнерства

Вівторок, 31 серпня 2021, 23:39
Україна та США підписали угоду щодо оборонного партнерства
Фото: Зеленський у Twitter

Україна та США підписали угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Twitter, повідомлення Офісу президента 

Пряма мова: "Новий етап у співпраці України та США в оборонній сфері. У Міністерстві оборони США підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України,  набуття членства в НАТО і спільна протидія агресії РФ". 

Деталі: В Офісі президента пізніше уточнили, що було підписано низку угод щодо "стратегічного оборонного партнерства, науково-технічного співробітництва, безпеки космічних польотів, захисту інформації, а також прикордонної безпеки".

Також було підписано угоду між урядом України та урядом США про проекти у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки. Як вказують у ОП "угода уможливлює залучення українських науково-дослідних установ до виконання проектів американської сторони, просування продукції та послуг обох держав на ринках третіх країн з урахуванням стандартів країн – членів НАТО та дозволяє використання новітнього обладнання, яке відсутнє в Україні, для проведення науково-дослідних робіт, перевірки результатів та оцінки їхньої ефективності".

Що передувало: Сполучені Штати пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні напередодні зустрічі між президентом Джо Байденом та його українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі.

Нагадаємо:

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАУкраїнаЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
США
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Пентагон розкрив подробиці нового пакета військової допомоги України на $800 млн
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: