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Болсонару підписав указ, що обмежує соцмережі у видаленні контенту

Вівторок, 7 вересня 2021, 07:50
Болсонару підписав указ, що обмежує соцмережі у видаленні контенту

Президент Бразилії Жаїр Болсонару підписав указ, спрямований на обмеження повноважень соціальних мереж з видалення облікових записів і контенту.

Джерело: BBC

Деталі: BBC пише, що Twitter і Facebook видалили безліч повідомлень президента і його прихильників, позначивши їх як такі, що вводять в оману. Крім того, YouTube видалив близько 15 відео з каналу, що належить Болсонару, за поширення дезінформації про коронавірус. Деякі з видалених повідомлень включали відеоролики, в яких пропагувалося використання проти COVID-19 ліків, ефективність яких проти цієї хвороби не доведена.

Новий указ спрямований на те, щоб прояснити повноваження компаній соціальних мереж з контролю над контентом на своїх платформах. Технологічні гіганти повинні будуть надати "справедливу причину і мотивацію", перш ніж видаляти обліковий запис або контент. Однак неясно, чи буде цей наказ виконано.

Болсонару сказав, що зміна правил необхідна для боротьби з "довільним видаленням" профілів і що це допоможе захистити свободу слова.

Нагадаємо: Зокрема 22 липня YouTube видалив відео з каналу  Болсонару, де поширювали дезінформацію про коронавірус.

"Українська правда" у Threads

Теми: Бразиліясоцмережі
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