YouTube повидаляв відео президента Болсонару з дезінформацією про COVID-19

Відеосервіс YouTube видалив відео з каналу президента Бразилії Жаїра Болсонару, де поширювали дезінформацію про коронавірус.

Джерело: Reuters з посиланням на пресреліз YouTube

Деталі: Як зазначається, правила сервісу "не дозволяють контент, в якому йдеться, що гідроксихлорохін і / або івермектин ефективні для лікування або профілактики COVID-19; в якому йдеться, що є ліки від хвороби, або що маски не допомагають запобігти поширенню вірусу".

YouTube ухвалив рішення "після ретельної перевірки" і без урахування роботи Болсонару або політичної ідеології.

Reuters пише, що канал Болсонару на YouTube транслює щотижневі виступи по країні, які являють собою заходи, на які він запрошує міністрів, відповідає на питання глядачів і критикує своїх недругів.

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