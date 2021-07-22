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YouTube повидаляв відео президента Болсонару з дезінформацією про COVID-19

Четвер, 22 липня 2021, 04:48

Відеосервіс YouTube видалив відео з каналу президента Бразилії Жаїра Болсонару, де поширювали дезінформацію про коронавірус.

Джерело: Reuters з посиланням на пресреліз YouTube

Деталі: Як зазначається, правила сервісу "не дозволяють контент, в якому йдеться, що гідроксихлорохін і / або івермектин ефективні для лікування або профілактики COVID-19; в якому йдеться, що є ліки від хвороби, або що маски не допомагають запобігти поширенню вірусу".

YouTube ухвалив рішення "після ретельної перевірки" і без урахування роботи Болсонару або політичної ідеології.

Reuters пише, що канал Болсонару на YouTube транслює щотижневі виступи по країні, які являють собою заходи, на які він запрошує міністрів, відповідає на питання глядачів і критикує своїх недругів.

Передісторія:

  • Болсонару критикували за його підхід до COVID-19, який він назвав "дрібним грипом". Він неодноразово ігнорував заклики експертів у царині охорони здоров'я носити маски та виступав проти застосування заходів ізоляції.
  • Також Болсонару заявляв, що вакцинація від COVID-19 буде потрібна тільки його собаці, та брав участь у мітингу, де закликали покласти край карантинним обмеженням.
  • В середині квітня Верховний суд Бразилії дав згоду на розслідування дій Болсонару в зв'язку з пандемією.

Теми: Бразиліякоронавіруссоцмережі


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