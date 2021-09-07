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В Україні за добу 2 197 хворих на COVID і 53 смерті 

Вівторок, 7 вересня 2021, 08:18
Динаміка поширення COVID в Україні, дашборд УП

6 вересня в Україні зафіксували 2 197 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу й 53 летальних випадки від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 485 осіб, одужали 1 429 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я України

Деталі: Серед нових хворих 197 дітей і 37 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання в цей понеділок зареєстрували в м. Київ (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.

За добу протестовано: методом ПЛР – 22 596 осіб, методом ІФА – 7 811 осіб, експрес-тестами – 17 992 особи.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 300 504 осіб, із них 2 214 606 осіб  одужали, але 54 054 особи померли від ускладнень. 

Нагадаємо: Тиждень тому, за добу 30 серпня, в Україні зафіксували 1 356 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби і 51 летальний випадок, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 470 осіб, одужали 1 257 осіб.

Олена Рощенко, УП
Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ


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