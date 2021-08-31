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1 356 хворих на COVID в Україні за добу, 51 людина померла 

Вівторок, 31 серпня 2021, 08:17
1 356 хворих на COVID в Україні за добу, 51 людина померла 
Укрінформ

30 серпня в Україні зафіксували 1 356 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби і 51 летальний випадок, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 470 осіб, одужали 1 257 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Найбільше випадків захворювання за останню добу зареєстрували в м. Київ (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.

Серед нових хворих 75 дітей і 31 медпрацівник.

За добу протестовано:  методом ПЛР – 21 236 осіб, методом ІФА – 7 031 особа, експрес-тестами – 17 747 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 286 296 осіб, із них одужали 2 207 940 осіб, померли 53 789 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ
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