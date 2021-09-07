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Святкування Рош га-Шана в Умані: за добу 13 скарг і одна справа за наркотики

Вівторок, 7 вересня 2021, 10:56
Тут і далі фото поліції

За добу святкування Рош га-Шана в Умані поліція отримала 13 звернень, пов’язаних з паломниками, відкрито кримінальне провадження щодо наркотиків.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Упродовж доби до органів поліції надійшло 13 заяв та повідомлень про події, пов’язані з перебуванням на території України паломників-хасидів. За результатами поліцейські відкрили одне кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ". 

 

Деталі: Крім того, правоохоронці склали 2 адмінпротоколи про порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України. 

Загалом, повідомляється, що ніч в Умані під час святкування Рош га-Шана пройшла спокійно.

Передісторія:

  • До Умані на святкування Рош га-Шана прибули понад 29 тисяч паломників-хасидів.
  • Вулиці міста під час іудейського нового року в цілодобовому режимі патрулюють близько тисячі правоохоронців. 

Українська правда
Теми: поліціясвяткуванняУманьхасиди


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