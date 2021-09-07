Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Святкування Рош га-Шана в Умані: за добу 13 скарг і одна справа за наркотики

Вівторок, 7 вересня 2021, 10:56
Святкування Рош га-Шана в Умані: за добу 13 скарг і одна справа за наркотики
Тут і далі фото поліції

За добу святкування Рош га-Шана в Умані поліція отримала 13 звернень, пов’язаних з паломниками, відкрито кримінальне провадження щодо наркотиків.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Упродовж доби до органів поліції надійшло 13 заяв та повідомлень про події, пов’язані з перебуванням на території України паломників-хасидів. За результатами поліцейські відкрили одне кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ". 

 

Деталі: Крім того, правоохоронці склали 2 адмінпротоколи про порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України. 

Загалом, повідомляється, що ніч в Умані під час святкування Рош га-Шана пройшла спокійно.

Передісторія:

  • До Умані на святкування Рош га-Шана прибули понад 29 тисяч паломників-хасидів.
  • Вулиці міста під час іудейського нового року в цілодобовому режимі патрулюють близько тисячі правоохоронців. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціясвяткуванняУманьхасиди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
поліція
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
Усі новини...
Реклама: