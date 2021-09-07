Святкування Рош га-Шана в Умані: за добу 13 скарг і одна справа за наркотики
За добу святкування Рош га-Шана в Умані поліція отримала 13 звернень, пов’язаних з паломниками, відкрито кримінальне провадження щодо наркотиків.
Джерело: Національна поліція
Дослівно: "Упродовж доби до органів поліції надійшло 13 заяв та повідомлень про події, пов’язані з перебуванням на території України паломників-хасидів. За результатами поліцейські відкрили одне кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ".
Деталі: Крім того, правоохоронці склали 2 адмінпротоколи про порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України.
Загалом, повідомляється, що ніч в Умані під час святкування Рош га-Шана пройшла спокійно.
Передісторія:
- До Умані на святкування Рош га-Шана прибули понад 29 тисяч паломників-хасидів.
- Вулиці міста під час іудейського нового року в цілодобовому режимі патрулюють близько тисячі правоохоронців.