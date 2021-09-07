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Депутати вийшли з канікул: розпочала роботу шоста сесія ВР

Вівторок, 7 вересня 2021, 11:02
Скриншот з відеотрансляції

7 вересня розпочала роботу шоста сесія Верховної Ради України дев’ятого скликання.

Джерело: спікер парламенту Дмитро Разумков на засіданні 7 вересня

Пряма мова Разумкова: "6 сесію Верховної ради 9 скликання оголошую відкритою.

Ця сесія дещо відрізняється від інших. Ми сьогодні знаходимось з вами на екваторі. Це фактично  половина нашої каденції. Ми багато чого зробили, але багато ще попереду. На екваторі завжди гаряче, але я дуже сподіваюся, що навіть якщо хтось в цьому залі хотів би зробити ще гарячіше, то здоровий глузд і бажання розвивати нашу державу переможе".   

Деталі: У залі зареєструвались 285 народних депутатів. На початку сесії в Раді традиційно пролунав гімн.

У залі присутні прем’єр Денис Шмигаль та члени Кабміну, керівники центральних органів виконавчої влади, керівники судової гілки, посадовці, яких Верховна Рада обирає, призначає і надає згоду на призначення на посаду, представники ЗМІ, глави дипломатичних представництв іноземних держав та інші офіційні особи.

Шоста сесія ВР, згідно з календарним планом, триватиме до 21 січня 2022 року.

10 тижнів депутати працюватимуть у режимі пленарних засідань, 6 тижнів – у комітетах, комісіях, депутатських фракціях чи групах. Ще 4 тижні відведено на роботу з виборцями.

Ірина Балачук, УП
Теми: Верховна РадаРазумков Дмитро


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