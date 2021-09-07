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У Києві після вихідних різкий стрибок хворих на COVID-19

Вівторок, 7 вересня 2021, 11:49
Фото КМДА

За добу 6 вересня у столиці зафіксували 304 нових випадки захворювання на коронавірус, 3 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "304 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. 3 летальних випадки від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 174 жінки віком від 18 до 84 років, 106 чоловіків віком від 18 до 95 років, 8 дівчат від 20 днів до 17 років і 16 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

41 людину госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Подільському (53), Солом‘янському (45), в Святошинському та Дарницькому (по 39) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 225 999 підтверджених випадків коронавірусу, 5 291 хворий помер, подолали вірус 217 225 мешканців міста, з них 232 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

  • За добу 5 вересня у столиці зареєстрували 93 нових хворих на коронавірус, за 4 вересня – 141 нового хворого.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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