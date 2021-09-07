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Свіжий рейтинг політичних партій: четвірку фаворитів очолює "Слуга народу"

Вівторок, 7 вересня 2021, 12:22

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, найкращі шанси пройти до парламенту мали би 4 політсили.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 2- 4 вересня 2021 року,

Деталі: Парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 25,8% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська солідарність" – 14,1%, "Опозиційна платформа – За життя" – 12,4%, "Батьківщина" – 10,6%.

 
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Рейтинг інших політичних сил значно нижчий. Так, партію "Сила і честь" підтримують 4,9%, партію Мураєва "Наші" – 4,7%, партію "Українська  стратегія Гройсмана" – 4,5%, Радикальну партію О.Ляшка – 4,2%, партію Шарія – 3,6%, "УДАР Віталія Кличка" – 3,4%, умовну партію Притули – 3,2%.

Рейтинг інших партій – до 3%. 

 
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Додатково: Опитування проводилося 2-4 вересня 2021 року. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів) соціологи опитали 2500 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Українська правда
Теми: Верховна Радасоціологія


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