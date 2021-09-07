Половина українців вважають візит Зеленського до США успішним – “Рейтинг”

Зеленський і Байден у Білому домі, пресслужба президента

Майже половина українців вважають успішним візит президента України Володимира Зеленського до США, а ледь не третина дотримуються протилежної думки.

Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 2-4 вересня

Дослівно: "48% опитаних оцінюють як успішний візит президента Зеленського до Сполучених штатів Америки. 28% – вважають його неуспішним, 17% – нічого не знають про це або ж вагалися з оцінками".

Деталі: 41% опитаних вважають візит Зеленського до США успішним, а 7% – навіть дуже успішним.

9% респондентів вважають візит зовсім невдалим, ще 19% – скоріше невдалим.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський перебував у США з візитом із 31 серпня до 3 вересня, 1 вересня в нього була зустріч із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом у Вашингтоні, після цього він попрямував до Сан-Франциско (Каліфорнія), де зустрівся, зокрема, з представниками IT-галузі, стартаперами тощо

Довідка: Соціологи "Рейтингу" 2-4 вересня 2021 року опиталли 2500 респондентів старше 18 років в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.