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Питання зустрічі Зеленського і Путіна: Росія вже торгується – Кулеба

Вівторок, 7 вересня 2021, 13:38
Фото з Facebook Дмитра Кулеби

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що Росія має погодитися на зустріч президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна, він також додав, що в Кремлі "вже торгуються" щодо цього питання.  

Джерело: Кулеба в ефірі "Сніданку з 1+1" 7 вересня

Пряма мова: "Гарна новина – вони вже торгуються. Якщо починалося спочатку з боку Москви, що незрозуміло, про що говорити, категорично не збігаються порядки денні і бачення цієї зустрічі, то тепер вони вже торгуються про її порядок денний. Але самітом "Кримська платформа"… ми показали, що ми про Крим ніколи не забудемо. І Крим – це не та тема, щодо якої можливі  компроміси".

Деталі: Кулеба висловив переконання, що "тема Криму буде на порядку денному за будь-яких обставин, питання в тому, як це буде публічно висвітлюватися".

Він також додав, що Україна готова до зустрічі з Путіним, а от у Кремлі "постійно шукають привід, як з цього зіскочити", придумуючи різні приводи.

Кулеба закликав Росію "все-таки погодитися на цю зустріч і провести відверту розмову про те, яким чином ми будемо припиняти російську агресію проти нашої держави і деокупувати наші території".

Що було раніше: 5 вересня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін підтвердив готовність зустрітися з президентом України Зеленським, але тему окупованого Криму на цій зустрічі Росія обговорювати відмовляється.

Ірина Балачук, УП
Теми: ЗеленськийПутінКулеба ДмитроРосіяКрим


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