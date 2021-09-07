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Разумков позачергово скликає Раду, щоб попросити США стати основним союзником

Вівторок, 7 вересня 2021, 13:53
Разумков позачергово скликає Раду, щоб попросити США стати основним союзником

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання 8 вересня для прийняття звернення щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.

Джерело: повідомлення прессекретарки спікера парламенту Ольги Туній у Facebook

Дослівно: "На порядку денному - проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№5380)".

Деталі: Засідання збирається на вимогу 153 нардепів. Воно розпочнеться відразу після завершення чергового. Постанову про звернення до США у квітні зареєстрував нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

У пояснювальній записці вказується, що метою постанови є "задіяння механізмів стратегічних безпекових гарантій для забезпечення територіальної цілісності держави та отримання належної міжнародної воєнної допомоги".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРазумков Дмитро
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