Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Разумков позачергово скликає Раду, щоб попросити США стати основним союзником

Вівторок, 7 вересня 2021, 13:53

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання 8 вересня для прийняття звернення щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.

Джерело: повідомлення прессекретарки спікера парламенту Ольги Туній у Facebook

Дослівно: "На порядку денному - проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№5380)".

Деталі: Засідання збирається на вимогу 153 нардепів. Воно розпочнеться відразу після завершення чергового. Постанову про звернення до США у квітні зареєстрував нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

У пояснювальній записці вказується, що метою постанови є "задіяння механізмів стратегічних безпекових гарантій для забезпечення територіальної цілісності держави та отримання належної міжнародної воєнної допомоги".

Теми: СШАРазумков Дмитро


powered by lun.ua
Головне сьогодні

CNN: Операція з "вагнерівцями" відбувалася з відома США

У лікарнях США — на 300% більше хворих на COVID-19, ніж рік тому

Зеленський запровадив нові санкції, виправивши помилки 

Прибрав Авакова та Ємця: Зеленський "воскресив" Координаційну раду з протидії COVID

Новини 7 вересня: підозра дівчині з арбалетом, епідемічна ситуація

Комітет терміново розгляне законопроєкт про столицю, який обмежує владу Кличка – ЗМІ

Усі новини...
США
Firefly Полякова планує запуск другої ракети Alpha
Половина українців вважають візит Зеленського до США успішним – “Рейтинг”
Очільниця посольства США розповіла про "хімію" зустрічі Байдена і Зеленського
Останні новини
08:00
Головні новини вівторка і ночі: виправлені санкції Зеленського, карантин
07:50
На Донбасі було 7 порушень “тиші” за добу — штаб
07:33
Експосол США в Росії: "Мінськ" не згадується в домовленості Вашингтона та Києва не випадково
07:13
Туреччина — у п'ятірці лідерів у світі за добовим поширенням COVID
06:41
ВіДЕОНа день народження Татарова приїхали правоохоронці, пов’язані з розслідуванням його справи
06:00
CNN: Операція з "вагнерівцями" відбувалася з відома США
05:31
У лікарнях США — на 300% більше хворих на COVID-19, ніж рік тому
04:20
17 пацієнтів лікарні загинули внаслідок повені в Мексиці
03:32
В Японії третя людина померла після щеплення вакциною Moderna з зіпсованої партії
02:40
Пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19
Усі новини...