В Умані хасиди розпалили багаття на балконі, щоб приготувати їжу. Гасили рятувальники
Вівторок, 7 вересня 2021, 14:28
В Умані, де проходить святкування іудейського нового року Рош га-Шана, хасиди розвели багаття на балконі, щоб приготувати їжу.
Джерело: повідомлення ДСНС України у Facebook
Дослівно: "7 вересня у ході патрулювання піший дозор рятувальників Головного управління ДСНС України у Черкаській області помітив дим з балкону будинку по вулиці Софії Перовської, 6.
Піднявшись на 6 поверх, рятувальники за допомогою вогнегасника загасили облаштовану паломниками зону барбекю і провели з громадянами роз'яснювальну бесіду щодо неприпустимості розведення багать на балконі".
Передісторія:
- У вівторок поліція повідомила, що за добу святкування Рош га-Шана в Умані поліція отримала 13 звернень, пов’язаних з паломниками, відкрито кримінальне провадження щодо наркотиків.
- До Умані на святкування Рош га-Шана прибули понад 29 тисяч паломників-хасидів.
Українська правда