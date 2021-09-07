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В Умані хасиди розпалили багаття на балконі, щоб приготувати їжу. Гасили рятувальники

Вівторок, 7 вересня 2021, 14:28

В Умані, де проходить святкування іудейського нового року Рош га-Шана, хасиди розвели багаття на балконі, щоб приготувати їжу.   

Джерело: повідомлення ДСНС України у Facebook

Дослівно: "7 вересня у ході патрулювання піший дозор рятувальників Головного управління ДСНС України у Черкаській області помітив дим з балкону будинку по вулиці Софії Перовської, 6.

Піднявшись на 6 поверх, рятувальники за допомогою вогнегасника загасили облаштовану паломниками зону барбекю і провели з громадянами роз'яснювальну бесіду щодо неприпустимості розведення багать на балконі".

 

Передісторія:

  • У вівторок поліція повідомила, що за добу святкування Рош га-Шана в Умані поліція отримала 13 звернень, пов’язаних з паломниками, відкрито кримінальне провадження щодо наркотиків.
  • До Умані на святкування Рош га-Шана прибули понад 29 тисяч паломників-хасидів.

Українська правда
Теми: Уманьхасиди


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