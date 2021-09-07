В Умані хасиди розпалили багаття на балконі, щоб приготувати їжу. Гасили рятувальники

В Умані, де проходить святкування іудейського нового року Рош га-Шана, хасиди розвели багаття на балконі, щоб приготувати їжу.

Джерело: повідомлення ДСНС України у Facebook

Дослівно: "7 вересня у ході патрулювання піший дозор рятувальників Головного управління ДСНС України у Черкаській області помітив дим з балкону будинку по вулиці Софії Перовської, 6.

Піднявшись на 6 поверх, рятувальники за допомогою вогнегасника загасили облаштовану паломниками зону барбекю і провели з громадянами роз'яснювальну бесіду щодо неприпустимості розведення багать на балконі".

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