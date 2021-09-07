Дівчині з арбалетом повідомили про підозру. ЗМІ розвідали її мотиви

19-річній полтавці, яка 6 вересня вистрілила з арбалета у двох педагогів 11-ї полтавської школи повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство.

Джерело: відділ комунікації поліції Полтавської області, місцеве видання "Полтавщина" з посиланням на свої джерела, джерело УП у правоохоронних органах

Деталі: Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури повідомили дівчині про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 статті 15 та ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

Її було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу як суспільно небезпечну особу.

Слідчі дії тривають.

Видання "Полтавщина" публікує подробиці подій в 11-й школі Полтави, внаслідок яких студентка з арбалета поранила двох педагогів. За його даними, затримана Таїсія – студентка Національного університету цивільного захисту України, де навчається на психолога.

Арбалетниця Таїсія фото: "полтавщина"

Як повідомили джерела цього видання, 19-річна дівчина пояснила правоохоронцям, що в ніч із 4 на 5 вересня їй наснилося, що вона повинна когось вбити. Чому саме вчителів 11-ї школи, де вона певний період навчалася, невідомо.

У якості зброї вона обрала арбалет, який їй на день народження подарували батьки.

У понеділок 6 вересня дівчина зайшла до школи, де спочатку через відкриті двері в кабінет вистрелила в спину вчительці. Потім вона випустила стрілу в заступницю директора, яка намагалася її зупинити після першого пострілу.

За даними джерел, учень 9-го класу забрав у дівчини арбалет, який вона віддала без спротиву. Згодом дівчину затримали вчителі та викликали поліцію.

ЗМІ пише, що студентку направили на освідування, але результатів експертизи ще немає.

Начальник пресслужби обласної поліції Юрій Сулаєв відмовився розкрити "Українській правді" мотиви дівчини чи бодай підтвердити інформацію місцевих журналістів.

Водночас, джерело УП у правоохоронних органах підтвердило інформацію видання "Полтавщина".

Дівчина розповідає, що в ніч перед подією їй наснилося, що вона має це зробити. Тож уранці взяла арбалет і пішла до школи. В тій школі вона навчалася до 5 класу.

Арбалет дівчині подарували родичі на День народження. Знаряддя злочину слідчі вилучили та направили на експертизу.

Сама дівчина пройде судово-психіатричну експертизу, щоб фахівці оцінили стан її ментального здоров’я.

За даними журналістів, 8 вересня Київський райсуд Полтави може обрати дівчині запобіжний захід.

Слідчі проситимуть суд про тримання під вартою.