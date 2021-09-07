Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Половина киян пройшли вакцинацію - КМДА

Вівторок, 7 вересня 2021, 17:46

Половина мешканців столиці вже зробили щеплення від COVID-19.  

Джерело: повідомлення КМДА, яка цитує директорку Департаменту охорони здоров’я Валентину Гінзбург

Деталі: Директорка розповіла, що завершили цикл імунізації (щепилися двома дозами) 46% від загальної кількості вакцинованих.

Пряма мова: "Зрозуміло, що в столиці працює багато людей з інших регіонів. Окрім того, люди подорожують, приїздять у справах або відвідати рідних. Наголошую, що всі мешканці України або іноземці, які мають посвідку на проживання, безвідмовно та безоплатно можуть вакцинуватися від COVID-19 у Києві. Усе, що для цього потрібно, – усвідомлення небезпеки, яку несе в собі це захворювання та бажання її уникнути".

Передісторія:

  • За добу 6 вересня у столиці зафіксували 304 нових випадки захворювання на коронавірус, 3 хворих померли.

Українська правда
Теми: Київвакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

CNN: Операція з "вагнерівцями" відбувалася з відома США

У лікарнях США — на 300% більше хворих на COVID-19, ніж рік тому

Зеленський запровадив нові санкції, виправивши помилки 

Прибрав Авакова та Ємця: Зеленський "воскресив" Координаційну раду з протидії COVID

Новини 7 вересня: підозра дівчині з арбалетом, епідемічна ситуація

Комітет терміново розгляне законопроєкт про столицю, який обмежує владу Кличка – ЗМІ

Усі новини...
Київ
Болгарин, засуджений у ЄС до 16,5 років тюрми, вирощував коноплю у Києві
Через розкрадання коштів на ремонті "Сяйва Книги" у Києві судитимуть трьох людей
У Києві після вихідних різкий стрибок хворих на COVID-19
Останні новини
07:13
Туреччина — у п'ятірці лідерів у світі за добовим поширенням COVID
06:41
ВіДЕОНа день народження Татарова приїхали правоохоронці, пов’язані з розслідуванням його справи
06:00
CNN: Операція з "вагнерівцями" відбувалася з відома США
05:31
У лікарнях США — на 300% більше хворих на COVID-19, ніж рік тому
04:20
17 пацієнтів лікарні загинули внаслідок повені в Мексиці
03:32
В Японії третя людина померла після щеплення вакциною Moderna з зіпсованої партії
02:40
Пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19
01:39
Україна вийшла до 1/8 фіналу ЧЄ з волейболу
01:00
Окупанти поранили українського військового
00:31
Зеленський запровадив нові санкції, виправивши помилки 
Усі новини...