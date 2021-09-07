Половина киян пройшли вакцинацію - КМДА
Вівторок, 7 вересня 2021, 17:46
Половина мешканців столиці вже зробили щеплення від COVID-19.
Джерело: повідомлення КМДА, яка цитує директорку Департаменту охорони здоров’я Валентину Гінзбург
Деталі: Директорка розповіла, що завершили цикл імунізації (щепилися двома дозами) 46% від загальної кількості вакцинованих.
Пряма мова: "Зрозуміло, що в столиці працює багато людей з інших регіонів. Окрім того, люди подорожують, приїздять у справах або відвідати рідних. Наголошую, що всі мешканці України або іноземці, які мають посвідку на проживання, безвідмовно та безоплатно можуть вакцинуватися від COVID-19 у Києві. Усе, що для цього потрібно, – усвідомлення небезпеки, яку несе в собі це захворювання та бажання її уникнути".
Передісторія:
- За добу 6 вересня у столиці зафіксували 304 нових випадки захворювання на коронавірус, 3 хворих померли.
Українська правда