Половина киян пройшли вакцинацію - КМДА

Половина мешканців столиці вже зробили щеплення від COVID-19.

Джерело: повідомлення КМДА, яка цитує директорку Департаменту охорони здоров’я Валентину Гінзбург

Деталі: Директорка розповіла, що завершили цикл імунізації (щепилися двома дозами) 46% від загальної кількості вакцинованих.

Пряма мова: "Зрозуміло, що в столиці працює багато людей з інших регіонів. Окрім того, люди подорожують, приїздять у справах або відвідати рідних. Наголошую, що всі мешканці України або іноземці, які мають посвідку на проживання, безвідмовно та безоплатно можуть вакцинуватися від COVID-19 у Києві. Усе, що для цього потрібно, – усвідомлення небезпеки, яку несе в собі це захворювання та бажання її уникнути".

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