Таліби оголосили про створення уряду в Афганістані
Вівторок, 7 вересня 2021, 18:31
Таліби створили тимчасовий уряд в Афганістані, яким керуватиме один із їхніх засновників Мохаммад Хасан Ахунд.
Джерело: ВВС
Деталі: Про створення уряду повідомив речник "Талібану". Заступником Ахунда буде співзасновник "Талібану" мулла Абдул Гані Барадар.
Міністром внутрішніх справ став Джалалуддін Хаккані, якого розшукує американське ФБР.
Серед інших призначень - мулла Якуб, який виконуватиме обов'язки міністра оборони, та мулла Абдул Салам Ханафі, який буде його другим заступником.
Передісторія:
- "Талібан" 7 вересня оголосив про перемогу в провінції Панджшер на північний схід від Кабула – в останньому регіоні, який залишався поза владою талібів.