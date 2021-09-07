Таліби оголосили про створення уряду в Афганістані

Таліби створили тимчасовий уряд в Афганістані, яким керуватиме один із їхніх засновників Мохаммад Хасан Ахунд.

Джерело: ВВС

Деталі: Про створення уряду повідомив речник "Талібану". Заступником Ахунда буде співзасновник "Талібану" мулла Абдул Гані Барадар.

Міністром внутрішніх справ став Джалалуддін Хаккані, якого розшукує американське ФБР.

Серед інших призначень - мулла Якуб, який виконуватиме обов'язки міністра оборони, та мулла Абдул Салам Ханафі, який буде його другим заступником.

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