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Таліби оголосили про створення уряду в Афганістані

Вівторок, 7 вересня 2021, 18:31

Таліби створили тимчасовий уряд в Афганістані, яким керуватиме один із їхніх засновників Мохаммад Хасан Ахунд.

Джерело: ВВС

Деталі: Про створення уряду повідомив речник "Талібану". Заступником Ахунда буде співзасновник "Талібану" мулла Абдул Гані Барадар.

Міністром внутрішніх справ став Джалалуддін Хаккані, якого розшукує американське ФБР.

Серед інших призначень - мулла Якуб, який виконуватиме обов'язки міністра оборони, та мулла Абдул Салам Ханафі, який буде його другим заступником.

Передісторія:

  • "Талібан" 7 вересня оголосив про перемогу в провінції Панджшер на північний схід від Кабула – в останньому регіоні, який залишався поза владою талібів.

Теми: АфганістанТалібан


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